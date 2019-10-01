Эксперты JPMorgan: забудьте о Brexit и рецессии в Германии, пришло время покупать европейские акции

отдела глобальной и европейской стратегии акционерного капитала в JPMorgan.



Рекомендация JPMorgan является довольно смелой. С прошлой весны акции компаний еврозоны уступили акциям США более чем на 20% в долларовом выражении, согласно собственному анализу банка. И Матейка допускает множество причин для беспокойства по поводу дальнейшего пути развития для более рискованных активов региона.



Главным среди них являются неутешительные экономические данные, исходящие из Европы. Индекс деловых ожиданий Ifo в Германии находится на самом низком уровне с июня 2009 года. Индекс деловой активности для еврозоны, который внимательно отслеживается по производственным показателям, находится на самом низком уровне с октября 2012 года.



Кроме того, существует вероятность возникновения политической нестабильности в Италии, а также ожидаемый выход Великобритании из Европейского Союза.



Благодаря вмешательству парламента, аналитики теперь видят гораздо более низкую вероятность выхода Великобритании из еврозоны без торговой сделки в срок до 31 октября. Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон будет вынужден просить о продлении срока брексит, чтобы иметь достаточно времени для проведения всеобщих выборов. В то же время, трудно предсказать, как Brexit будет влиять на курсы европейских акций, из-за отсутствия ясности, которая, вполне вероятно, будет тормозить их рост.



Несмотря на все это, Матейка и его команда видят повод для оптимизма.



Одним из таких поводов являются меры стимулирования, принятые ЕЦБ, который в прошлом месяце еще более приблизил процентные ставки к отрицательной зоне и объявил, что он возобновит свою программу покупки облигаций на неопределенный срок.



По словам Матейки, последний фактор, который в целом способствует снижению стоимости заимствований, мог бы стать «значительной поддержкой» для активов еврозоны.



Ожидания фискального стимулирования могут также подтолкнуть курсы акции вверх, даже если политическая воля к принятию роскошных пакетов расходов все еще не осуществлена.



«Значительно более сильная финансовая поддержка маловероятна в ближайшее время, [но] мы полагаем, что фондовые рынки могут начать расти, увеличивая шансы на стабильный рост курсов акций европейских компаний», - сказал представитель банк, отметив, что Европа имеет более низкие уровни долга, чем Япония и США, что дает фондовым рынкам больше места для маневра.



Центральные банки, опасаясь, что они исчерпали свои наборы инструментов, оказывают давление на европейские правительства, чтобы они поспособствовали стабилизации ситуации.



На этом фронте может помочь вступающая в должность президента ЕЦБ Кристина Лагард.

«Ее кандидатура является гораздо более предпочтительной, так как она тесно связана с европейскими политическими кругами, поскольку ранее занимала пост министра финансов Франции, а также четко высказывалась о необходимости смягчения налогово-бюджетной политики», - сказала Матейка.



По материалам www.edition.cnn.com