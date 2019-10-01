Акции на азиатских биржах рухнули вслед за американскими

Основные рынки в Азии в четверг упали, так как инвесторы продолжали переваривать некоторые плохие производственные данные из Соединенных Штатов вместе с недавно объявленными планами страны ввести новые пошлины на европейский экспорт на сумму в 7,5 миллиардов долларов уже 18 октября.



Японский Nikkei и австралийский S & P/ASX 200 упали на 2% и 1,9% соответственно с самого начала торгов.



«Потрясения будет ощущаться во всей Азии сегодня», - пишет в аналитической записке для клиентов Джеффри Халли, старший аналитик по рынку Азиатско-Тихоокеанского региона в корпорации Oanda.



По словам Стивена Иннеса, рыночного стратега Азиатско-Тихоокеанского региона в Axi Trader, азиатским рынкам приходится сталкиваться с разрушительными последствиями нескольких торговых споров одновременно. Споры между Соединенными Штатами и Китаем, Южной Кореей и Японией, а также между Соединенными Штатами и Европейским союзом создают все основания для беспокойства.



«Учитывая, что глобальные экономические данные продолжают ухудшаться, этот новый фронт торговой войны катастрофически усиливает страх перед рецессией», - пишет Иннес в аналитической записке в четверг.



Гонконгский индекс Hang Seng также уязвим, по словам Халли,. Индекс, который снизился на 0,4% в самом начале торгов, пытается выкарабкаться из ситуации на фоне только что опубликованных данных по розничным продажам, которые выглядят поистине ужасающе.



После закрытия рынка в среду правительство города сообщило, что объем розничных продаж в августе упал на 23% по сравнению с показателем годом ранее. Общий объем розничных продаж в августе снизился более чем на 25%, с учетом изменения цен, по сравнению с предыдущим годом.



По словам представителя правительства, годовой спад является самым значительным в месячном выражении за всю историю наблюдений. Падение отразило «серьезные проблемы» в сфере туризма и потребительской активности, вызванные эскалацией демонстраций.



Во вторник, к 70-й годовщине основания Китайской Народной Республики, произошли столкновения протестующих с полицией и жителями разных районов. Протесты уже продолжаются несколько месяцев.



В четверг основные группы розничной торговли и владельцы торговых центров пострадали больше всего на Hang Seng. Sun Hung Kai Properties, крупный владелец торгового центра и девелопер, потерял 1,1% от общего объема торговли. Его конкурент, CK Hutchison, также потерпел убытков на 1,1%. Оба они потеряли более чем 2% ранее в тот же день.



Китайские рынки, включая Shanghai Composite, оставались закрытыми в четверг на праздничную неделю.



Kospi Южной Кореи также был закрыт в четверг на государственный праздник. Среда закрылась с потерями почти в 2%.



По материалам www.edition.cnn.com