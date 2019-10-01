США будут настаивать на введении торговых пошлин на европейские товары 3 октября в 16:33 Финансовые рынки 122 Васильева Елена 1 Изображение

Этот шаг может спровоцировать разрушительную трансатлантическую торговую войну, поскольку президент Дональд Трамп пытается все же договориться с Китаем.



Всемирная торговая организация (ВТО) ранее постановила, что Соединенные Штаты могут облагать пошлинами товары из стран ЕС, потому что блок не выполнил ранее принятое решение относительно правительственных субсидий для Airbus.



Это последний поворот в длительном споре о поддержке, оказываемой правительствами Европы и США крупнейшим в мире производителям самолетов.



Конфликт начался еще в 2004 году, когда власти ЕС заявили, что Boeing получил 19 миллиардов долларов в виде несправедливых субсидий от федерального правительства и правительств штатов. В том же году правительство США подало аналогичную претензию в отношении европейских субсидий, выделенных компании Airbus.



Решение, принятое в среду, которое затронет менее 2% стоимости всего экспорта ЕС в Соединенные Штаты, может еще больше разжечь торговую напряженность с администрацией Трампа.



Если Соединенные Штаты пойдут дальше и будут облагать пошлинами все новые группы товаров,

что кажется вполне вероятным, Европа начнет применять ответные меры.



Высокопоставленный чиновник в торговом представительстве ЕС заявил, что блок еще в июле поделился с США предложениями о «новом режиме субсидирования авиации», но до сих пор не получил ответа.



«Наша готовность найти справедливое урегулирование данного вопроса остается неизменной, - заявила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем. - Но если США решат ввести ... контрмеры, это подтолкнет ЕС к ситуации, когда у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то же самое».



Администрация Трампа первоначально предложила ввести пошлины до 100% на европейские товары на сумму в 25 миллиардов долларов, включая новые самолеты из Франции, Германии, Испании и Великобритании – всех стран, где Airbus имеет производственные площадки. Сыры, такие как пармезан и гауда, были в первоначальном списке целевых продуктов, который также включал вина и мясо, оливковое масло, оливки и макароны со всего Европейского Союза.



По словам высокопоставленного чиновника из окружения торгового представителя США, список товаров, которые США теперь планируют облагать пошлинами, будет опубликован позднее в среду или четверг. На самолеты будет распространяться пошлина в 10%, а на различные другие товары – в 25%.



В ближайшие месяцы ВТО определит количество контрмер, которые Европейский Союз может наложить на американскую продукцию из-за несправедливых субсидий Boeing.



Если обе стороны решат ввести пошлины, это «только нанесет ущерб бизнесу и гражданам по обе стороны Атлантики, а также нанесет ущерб глобальной торговле и авиационной промышленности в наиболее чувствительное для них время», - добавила Мальмстрем.



Компания Airbus повторила призывы к переговорам, заявив, что пошлины станут «барьером против свободной торговли» и негативно скажутся на авиакомпаниях, путешественниках и рабочих местах в Соединенных Штатах.



«Поэтому Airbus надеется, что США и ЕС согласятся найти решение за столом переговоров, прежде чем нанести серьезный ущерб авиационной промышленности, а также торговым отношениям и мировой экономике», - заявил генеральный директор компании Гийом Фори.



Трансатлантическая торговля уже сталкивается с нарастающим напряжением, поскольку США установили пошлины на европейский экспорт стали и алюминия.



В июне ЕС принял ответные меры и обложили пошлинами американский экспорт на сумму более 3 миллиардов долларов. Эти сборы бьют по таким товарам, как мотоциклы, апельсиновый сок, бурбон, арахисовое масло, сигареты и джинсовая ткань.



Экономики ЕС уже находятся под давлением, и новые пошлины могут способствовать ее дальнейшему ослаблению.



Торговые отношения между ЕС и США оцениваются в более чем 1 триллион долларов в год, но Европа экспортирует в Соединенные Штаты значительно больше товаров, чем наоборот.



В 2018 году Европейский Союз экспортировал в Соединенные Штаты товаров на сумму 407 миллиардов евро (445 миллиардов долларов). Экспорт США в Европейский Союз составил 318 миллиардов долларов. По данным Бюро переписи населения США, которое собирает и статистически обрабатывает национальные демографические и экономические данные и фактически является центральным статистическим органом США, июльский дефицит товаров из США в Европейском Союзе составил 20,1 млрд долларов и был самым высоким за всю историю наблюдений.



ВТО во вторник снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году до 1,2% с 2,6%.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году гораздо ниже 4% 3 октября в 18:12 Экономика В Брюсселе призвали Лондон решать проблемы по Brexit самостоятельно 3 октября в 17:46 Финансовые рынки Сбербанк: от утечки данных пострадали только 200 клиентов 3 октября в 17:15 Экономика Акции на азиатских биржах рухнули вслед за американскими 3 октября в 16:06 Финансовые рынки