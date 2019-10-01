В Брюсселе призвали Лондон решать проблемы по Brexit самостоятельно

Великобритания должна самостоятельно решать «проблемные моменты», содержащиеся в предложениях Лондона по соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом сегодня заявила в ходе пресс-конференции представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто в своем комментарии к заявлению парламентариев Великобритании о том, что «теперь мяч на стороне ЕС».



Она сказала: «Дальнейшая работа по проблемным моментам должна быть проделана, да, но Великобританией. Великобритания покидает ЕС, а не наоборот. Мы не будем держать ни мяч, ни еще какой-то предмет».



Берто также напомнила о том, что председатель ЕК Жан-Клод Юнкер пообещал в среду в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном изучить представленный Британией план. Она добавила: «В ближайшие дни в Брюсселе состоятся встречи переговорных групп ЕС и Великобритании. В соответствии с политикой прозрачности ЕС мы будем информировать Европейский парламент и Совет ЕС на каждом этапе».



Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европейский Союз к достижению сделки с Великобританией по Brexit, поскольку иначе страна покинет еврозону вовсе без соглашения.