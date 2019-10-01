Главная > Финансовые рынки

В Брюсселе призвали Лондон решать проблемы по Brexit самостоятельно

3 октября в 17:46 Финансовые рынки 0 99 Васильева Елена
1 Изображение

Великобритания должна самостоятельно решать «проблемные моменты», содержащиеся в предложениях Лондона по соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом сегодня заявила в ходе пресс-конференции представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто в своем комментарии к заявлению парламентариев Великобритании о том, что «теперь мяч на стороне ЕС».

Она сказала: «Дальнейшая работа по проблемным моментам должна быть проделана, да, но Великобританией. Великобритания покидает ЕС, а не наоборот. Мы не будем держать ни мяч, ни еще какой-то предмет».

Берто также напомнила о том, что председатель ЕК Жан-Клод Юнкер пообещал в среду в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном изучить представленный Британией план. Она добавила: «В ближайшие дни в Брюсселе состоятся встречи переговорных групп ЕС и Великобритании. В соответствии с политикой прозрачности ЕС мы будем информировать Европейский парламент и Совет ЕС на каждом этапе».

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европейский Союз к достижению сделки с Великобританией по Brexit, поскольку иначе страна покинет еврозону вовсе без соглашения.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году гораздо ниже 4%

3 октября в 18:12 Экономика

Сбербанк: от утечки данных пострадали только 200 клиентов

3 октября в 17:15 Экономика

США будут настаивать на введении торговых пошлин на европейские товары

3 октября в 16:33 Финансовые рынки

Акции на азиатских биржах рухнули вслед за американскими

3 октября в 16:06 Финансовые рынки
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по урегулированию ситуации в Сирии и проблему прекращения ДРСМД Эксперты: Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет подвергнут импичменту PwC: темпы роста рынка электромобилей в РФ могут достичь 30% в ближайшие пять лет Украина не планирует восстанавливать авиационное сообщение с Россией В российском МИД прокомментировали новые санкции США в отношении РФ

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Top.Mail.Ru