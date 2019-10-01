Курс американского доллара вырос до 64,72 рубля

В начале торгового дня на Московской бирже вырос в сравнении с закрытием предыдущих торгов на 10,5 копейки до 64,72 рубля.



Курс европейской валюты вырос на 9 копеек и составляет 71,04 рубля. Об этом свидетельствуют материалы Мосбиржи.



Индекс Мосбиржи на начало торгов вырос в сравнении с закрытием торгов предыдущего дня на 0,10% и составляет 2695,1 пункта.



Индекс РТС вырос на 0,17% до отметки в 1313,93 пункта.