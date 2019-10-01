|
Курс американского доллара вырос до 64,72 рубля
7 октября в 12:38 Финансовые рынки 0 251 Васильева Елена
В начале торгового дня на Московской бирже вырос в сравнении с закрытием предыдущих торгов на 10,5 копейки до 64,72 рубля.
Курс европейской валюты вырос на 9 копеек и составляет 71,04 рубля. Об этом свидетельствуют материалы Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи на начало торгов вырос в сравнении с закрытием торгов предыдущего дня на 0,10% и составляет 2695,1 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,17% до отметки в 1313,93 пункта.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Персонализация тарифов ОСАГО может спровоцировать существенное подорожание полисовСегодня в 15:12 Страхование
Количество безработных снизилось в РФ за неделю на 2,5%Сегодня в 13:24 Рынок труда
Курс доллара снизился на Мосбирже до 64,81 рубляСегодня в 12:48 Финансовые рынки
В России появятся умные «лежачие полицейские»Сегодня в 12:38 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Эксперты JPMorgan: забудьте о Brexit и рецессии в Германии, пришло время покупать европейские акции РСА предлагает создать институт страховых детективов Опрос: только после решения жилищного вопроса с помощью государства треть россиян готовы завести ребенка Американская промышленность стала жертвой торговой войны Трампа Медведев: крайне важно целевое использование земель из-под расселенных аварийных домов
Архив статей