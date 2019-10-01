Всемирный банк снизил прогноз экономического роста РФ до 1%

Всемирный банк дал прогноз по снижению темпов роста российской экономики до 1% в текущем году. Об этом сказано в докладе Всемирного банка об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь текущего года. Всемирный банк ранее ожидал роста экономики РФ на уровне в 1,2%.



В документе сказано: «Прогнозируется, что экономический рост в России замедлится до 1% в 2019 году».



Всемирный банк также снизил прогноз роста российского ВВП на следующий год до 1,7% с 1,8%. Эксперты банка заявляют, что в 3021 году уровень роста составит 1,8%.