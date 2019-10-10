Эксперты предлагают рассчитывать курсы криптовалют посредством системы кросс-курсов

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) совместно с Комиссией по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России заявили о создании уникальной системы кросс-курсов, которая позволит рассчитывать средневзвешенную цену биткоина, в паре с которым торгуются другие цифровые валюты.



Эта система предусматривает проведение автоматического опроса котировок криптовалютных фондовых площадок в течение суток с интервалом 30 секунд. В конце дня будет высчитываться среднее значение, а наихудшие и наилучшие результаты будут отсекаться. Это среднее значение и является средневзвешенным курсом. После этого будет определяться отношение биткоина к рублю и доллару США. Аналогичная схема предусмотрена и для других криптовалют, которые торгуются с биткоином.



В экспертном сообществе полагают, что единая система расчета курса криптовалют будет востребованной, пишут «Известия». Методика кросс-курсов поспособствует решению вопроса с оплатой налогов за проведение операций с цифровой валютой, поскольку на данный момент в Налоговом кодексе не прописаны правила уплаты налогов за осуществление таких операций.