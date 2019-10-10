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Эксперты предлагают рассчитывать курсы криптовалют посредством системы кросс-курсов
10 октября в 14:40 Финансовые рынки 3 181 Иван Тихонов
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) совместно с Комиссией по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России заявили о создании уникальной системы кросс-курсов, которая позволит рассчитывать средневзвешенную цену биткоина, в паре с которым торгуются другие цифровые валюты.
Эта система предусматривает проведение автоматического опроса котировок криптовалютных фондовых площадок в течение суток с интервалом 30 секунд. В конце дня будет высчитываться среднее значение, а наихудшие и наилучшие результаты будут отсекаться. Это среднее значение и является средневзвешенным курсом. После этого будет определяться отношение биткоина к рублю и доллару США. Аналогичная схема предусмотрена и для других криптовалют, которые торгуются с биткоином.
В экспертном сообществе полагают, что единая система расчета курса криптовалют будет востребованной, пишут «Известия». Методика кросс-курсов поспособствует решению вопроса с оплатой налогов за проведение операций с цифровой валютой, поскольку на данный момент в Налоговом кодексе не прописаны правила уплаты налогов за осуществление таких операций.
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Как Вы оцениваете перспективу введения единого способа определять официальный курс криптовалют?
Единый способ определять официальный курс криптовалют является полезным инструментом для аналитиков, журналистов, экономистов, поскольку текущие курсы различных бирж существенно отличаются. Удобно иметь единые показатели, чтоб их цитировать, и на них ссылаться. Если индекс будет рассчитываться в течение нескольких лет (не все проекты и ассоциации живут так долго), то станет ценным инструментом и для экономистов, пытающихся создать долгосрочные модели курсов криптовалют. Что касается применения созданного инструмента игроками-практиками и финансовыми организациями, то они смогут его использовать по предполагаемому назначению – для использования в судебных процессов и для уплаты налогов, после того, как будет принят закон о цифровых финансовых активах.
Как Вы оцениваете перспективу введения единого способа определять официальный курс криптовалют?
Введение единого курса - процесс небыстрый. В любом случае, предложенный подход сможет стать ориентиром как для Центрального банка РФ, так и в целом для мирового сообщества. Использованный в нем механизм сродни ставке ЛИБОР, которая дефакто является главным мерилом стоимости денег в мире.
Как Вы оцениваете перспективу введения единого способа определять официальный курс криптовалют?
Идея актуальная, но похоже она опередила время. Фактических сделок между компаниями, банками и другими организациями нет и в ближайшем будущем не предвидится.
В западных компаниях такие проекты есть, но они по сути не являются криптовалютой. Например, J. P. Morgan создал JPM Coin, но данная технология будет использоваться только для внутренних транзакций.
Конкретно биткоин не может использоваться в транзакциях так как это по прежнему суррогат денег, и реальной юридическим статусом не обладает как в России, так и в большинстве стран мира.