Brexit: выстоит ли экономика Великобритании 9 октября в 15:10 Финансовые рынки 218 Васильева Елена 1 Изображение

Бизнес ненавидит хаос, который сопровождал бы первый из этих двух сценариев. Предприниматели предпочли бы, чтобы Великобритания оставалась в Европейском союзе, но у них есть серьезные опасения по поводу налоговой и национализационной программы Корбина. В новом отчете, опубликованном во вторник независимым Институтом фискальных исследований (IFS), институтом экономических исследований, совместно с Citigroup, рассматриваются экономические последствия обоих потенциальных результатов.



Согласно первому сценарию, когда Британия выйдет из Европейского Союза без сделки, защищающей торговлю, два года экономического роста будут полностью уничтожены. Премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что хочет пойти по этому пути, если сделка не будет обеспечена к 31 октября.



Напряженность в отношениях между Джонсоном и чиновниками ЕС растет, что привело к обмену мнениями во вторник, который предполагает, что сделка недостижима.



«На карту поставлена не победа в какой-нибудь игре с глупыми обвинениями. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы наших людей. Вы не хотите заключать сделку, вы не хотите отсрочки, вы не хотите выйти из процесса Brexit, Quo Vadis? " – написал в своем твите, адресованном Джонсону, президент Европейского Совета Дональд Туск.



«Переговоры в Брюсселе близки к срыву», - сказал источник в правительстве Великобритании.

Наиболее вероятный сценарий сейчас заключается в том, что Brexit вновь будет отложен, и британский парламент попытался добиться этого, приняв закон, требующий от Джонсона очередного продления срока, если он не сможет договориться с чиновниками ЕС.



Оппозиционные партии затем попытаются провести выборы в ноябре. Если Джонсон выиграет, шансы на выход без сделки вновь вернутся. Наиболее вероятной альтернативой является коалиционное правительство во главе с лейбористской партией Корбина. В отчете IFS анализируется сценарий, когда правительство вынуждено будет провести повторный референдум, а процесс Brexit будет полностью остановлен.



Нет сделки – нет экономического роста



В отчете IFS говорится, что экономика Великобритании не будет расти вообще в 2020 и 2021 годах в случае Brexit без сделки.



Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Соединенного Королевства, на который приходится 44% всего экспорта товаров и услуг в Великобритании в 2017 году, согласно отчету IFS. В опубликованном во вторник правительственном исследовании Великобритании говорится, что предприятиям придется столкнуться с 7,5 млрд фунтов стерлингов (9,2 млрд долл. США) дополнительных административных расходов, связанных с торговлей, каждый год в случае выхода из еврозоны без сделки.



По прогнозам, размер внешнего долга в этом сценарии существенно возрастет, достигнув почти 90% годового объема производства впервые с середины 1960-х годов, поскольку правительство будет заимствовать больше для увеличения расходов и ускорения экономического роста.



Но более слабое потребление домохозяйств и замедление роста инвестиций могут компенсировать увеличение государственных расходов, согласно IFS. Снижение процентных ставок до нуля, принесет ощутимое смягчение на сумму в 50 млрд фунтов стерлингов (61 млрд долларов США) не обеспечит достаточного облегчения, поскольку снижение объема торговли также сдерживает рост.



В 2022 году экономика вырастет всего на 1,1%, и правительство будет вынуждено вернуться к жесткой экономии, чтобы держать уровень долга под контролем. В более долгосрочной перспективе экономическая траектория Соединенного Королевства после Brexit будет зависеть от политики правительства в отношении пошлин, регулирования и иммиграции.



Отказ от Brexit – лучшее для экономики Великобритании



IFS не обманывается на счет того, какой сценарий будет наилучшим для экономики Великобритании: «Отказ от Brexit приведет к наилучшим экономическим результатам», - говорится в отчете.



Эксперты предполагают, что процесс Brexit может быть остановлен полностью, если коалиция партий во главе с лейбористами одержит победу на всеобщих выборах. Они могут провести повторный референдум по Brexit, и общественность, измученная неопределенностью последнего времени, может выступить против выхода из Европейского союза.



Отказ от Brexit повысит частное потребление, на которое приходится две трети экономики Великобритании. Это, в свою очередь, приведет к ускорению экономического роста.



Важно отметить, что этот сценарий предполагает, что меньшие партии, такие как либерал-демократы и шотландская национальная партия, сформируют правительство с лейбористами и ограничат способность партии проводить некоторые из своих более радикальных действий.



В случае полной реализации экономические предложения партии лейбористов, включая широкую национализацию и передачу 10% акционерного капитала крупных компаний работникам, «вероятно, нанесут существенный ущерб перспективамэкономического роста в Великобритании», - говорится в сообщении IFS.



Это связано с тем, что более высокие налоги и изменения в трудовом законодательстве, одобренные Корбином, сделают Великобританию менее привлекательной для иностранных инвесторов и могут вызвать отток внутреннего капитала.



Уже нанесенный ущерб



По словам главного специалиста по экономике Великобритании в Citi, одном из крупнейших международных финансовых конгломератов, Кристиана Шульца, рост экономики Великобритании уже на 2,5% меньше, чем был бы, если бы избиратели три года назад проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском союзе.



Даже если бы Brexit отменили, трудно было бы восстановить инвестиции в бизнес в Соединенном Королевстве, потерянные за последние три года, сказал Шульц на брифинге для СМИ во вторник.



«Это отрицательное влияние надолго сохранится в экономике Великобритании», - сказал он.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Счетная палата высказывается за увеличение выдачи ипотек для реализации нацпроекта 9 октября в 17:24 Ипотека Роспотребнадзор: контрольные закупки выявляют нарушения в практически 90% случаев 9 октября в 16:39 Торговля Медведев: необходимо улучшать качество сельхозпродукции в соответствии с требованиями времени 9 октября в 16:12 Бизнес Минфин готов к рассмотрению снижения налоговой ставки на недвижимость и движимое имущество 9 октября в 15:36 Налоги