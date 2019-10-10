Глобальные рынки потряхивает в преддверии торговых переговоров между США и Китаем

Южнокорейский Kospi пострадал сильнее всех в Азии, упав более чем на 1% вскоре после открытия рынка – своего первого дня торгов после выходных. Но индекс уже поднялся выше и сейчас торгуется с потерей всего около 0,8%.



Другие рынки в Азии на ранних торгах ненадолго падали, но с тех пор они практически восстановили свои позиции. Японский Nikkei 225 уже вырос на 0,4% после падения на 0,7%.



Гонконгский индекс Hang Seng, тем временем, прибавил 0,3% после более низкого открытия сегодняшнего торгового дня.



А китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,4% после небольших потерь на момент открытия торгов сегодня.



Все внимание сосредоточено на Вашингтоне, где намечено провести переговоры между ведущими американскими и китайскими переговорщиками в четверг. Но перспективы широкой торговой сделки, кажется, тускнеют.



Американские переговорщики вступают в торговые переговоры на этой неделе с низкими ожиданиями значительного прогресса в достижении всеобъемлющей сделки, сообщили CNN два чиновника, знакомые с ситуацией.



Тем временем фьючерсы на американские товары ненадолго упали более чем на 1% рано утром в Азии после того, как газета South China Morning Post сообщила, что китайская делегация может покинуть Вашингтон раньше, чем ожидалось. Намечается, что переговоры продлятся два дня.



В Белом доме, однако, сообщили CNN, что в настоящее время не знают об изменении планов поездок китайского вице-премьера Лю Хэ. Фьючерсы на Dow, S & P 500 и Nasdaq восстановили большую часть своих потерь к середине утра в Азии. К 10:45 HKT фьючерсы на Nasdaq остались без изменений, в то время как фьючерсы на Dow и S & P 500 понизились примерно на 0,1%.



Напряженность растет накануне торговых переговоров в четверг. Ранее на этой неделе Соединенные Штаты наложили ограничения на выдачу виз китайским чиновникам и включили 28 китайских организаций в черный список за предполагаемое участие в нарушениях прав человека в отношении уйгурских мусульман и других групп меньшинств в дальнем западном регионе Китая в Синьцзяне. Эти шаги вызвали недовольство в Пекине.



В черный список США попали и несколько китайских технологических компаний. Две из них, производитель камер видеонаблюдения Hikvision и его конкурент Dahua Technology, упали в Шэньчжэне в четверг на 6% и 6,7% соответственно. Обе компании возобновили торги впервые, так как продажа их акций была приостановлена во вторник вскоре после объявления черного списка США.



По материалам www.edition.cnn.com