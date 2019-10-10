Саудовская Аравия планирует продать всего 2% акций Aramco: это может стать крупнейшим IPO в истории 10 октября в 15:53 Финансовые рынки 148 Васильева Елена 1 Изображение

Хотя официальные данные не были объявлены, аналитики ожидают, что Саудовская Аравия выставит от 1% до 2% акций Saudi Aramco на торги на бирже Tadawul в Эр-Рияде уже к концу текущего года. Международный листинг, возможно в Токио, может последовать в 2020 или 2021 году.



Разделение IPO на этапы является отходом от первоначального плана рыночного дебюта в 2018 году. Тогда Саудовская Аравия должна была разместить на биржах 5% акций компании, собрав до 100 миллиардов долларов. Ожидались торги на международных рынках, таких как Нью-Йорк или Лондон, а также Эр-Рияд.



«Мы говорим о гораздо меньшей доле, которая будет продана на внутреннем рынке Саудовской Аравии», - сказал Айхам Камел, руководитель департамента по рынкам Ближнего Востока и Северной Африки в Eurasia Group, консалтинговой компании по политическим рискам.



Оценки того, насколько повысится флотация, по-прежнему сильно различаются. Наследный принц Мухаммед бен Салман, как сообщается, хочет, чтобы компания Aramco была оценена в 2 триллиона долларов; аналитики же оценивают ее не выше, чем в 1,5 триллиона долларов. Продажа 1% в нижней части этого диапазона принесет 15 миллиардов долларов, а продажа 2% в верхней части может принести 40 миллиардов долларов, что превзошло рекордные 25 миллиардов долларов, привлеченных Alibaba в 2014 году.



В Saudi Aramco от комментариев отказались. Генеральный директор компании Амин Насер, который не предоставил свежих подробностей предстоящей сделки, выступая на конференции по нефтяной промышленности в Лондоне в среду, сказал корреспонденту CNN Джону Дефтериосу в прошлом месяце, что выбор времени и места для IPO «является решением правительства».



Ускоренная подготовка



В последние недели представители Aramco указывали, что компания активно продвигается вперед в подготовке к первичному публичному предложению, она возобновляет работу над сделкой, которая была отложена из-за возможных юридических осложнений в Соединенных Штатах и сомнений в оценке, к которой стремится бен Салман.



На прошлой неделе компания объявила, что планирует выплатить ежегодные дивиденды в размере 75 миллиардов долларов в период между 2020 и 2024 годами. Она также изменила структуру выплат роялти, выплачиваемых правительству Саудовской Аравии. Эти шаги являются попыткой вызвать интерес у потенциальных инвесторов, сказал Камель.



В прошлом месяце бывшего министра энергетики Халида аль-Фалиха на посту председателя Aramco заменил Ясир Аль Румайян, который возглавляет Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии и считается более сочувствующим амбициям бен Салмана в отношении IPO.



Aramco является самой прибыльной компанией в мире, обладающей огромными запасами нефти и огромными объемами ежедневной добычи. Она является монополистом в Саудовской Аравии, а также крупнейшем в мире экспортером сырой нефти.



Нападения на саудовские нефтяные объекты в середине сентября не помешали процессу IPO. На самом деле, они, вероятно, укрепили решимость бен Салмана вскоре сделать какой-то листинг.



«Вот почему мы видим настолько ускоренный график подготовки», - сказал Камель, который считает, что официальное объявление может быть приурочено к большой инвестиционной конференции в Эр-Рияде в конце текущего месяца.



Но существуют риски и для меньшего внутреннего листинга. До сих пор сохраняется значительная доя скептицизма по поводу оценки компании, близкой к 2 триллионам долларов. Для сравнения, Microsoft, самая ценная публичная компания в мире, оценивается почти в 1 триллион долларов.



Также не ясно, в какой степени инвесторы потребуют компенсации за сохраняющийся геополитический риск.



«Успешная атака, безусловно, вызывает переоценку [риска] и стоимости сохранения физической безопасности этих активов», - говорит Хаснайн Малик, глава отделения акционерного капитала Tellimer, инвестиционного банка, ориентированном на развитие рынков, в Дубае.



По словам Малика, в Tellimer заявляют, что для инвесторов последовательность действий Саудовской Аравии перевесит геополитические опасения. И не имеет никакого значения, что правительство Саудовской Аравии, как сообщается, обхаживает влиятельных якорных инвесторов, включая богатые семьи Персидского залива, внутренние пенсионные фонды и региональные суверенные фонды.



Большая проблема в листинге на внутреннем рынке заключается в том, что стоимость даже 1% акций Aramco может превзойти возможности всей фондовой биржи страны.



«Один из рисков листинга на внутреннем рынке заключается в том, что он может снизить стоимость других котируемых акций, поскольку доступная ликвидность ограничена», - сказал Штеффен Хертог, эксперт по политике региона Персидского залива Лондонской школы экономики.



Выход на международный уровень



Для бен Салмана успешный листинг на внутреннем рынке все еще был бы победой, помогая финансировать его план Vision 2030, который направлен на то, чтобы снять Саудовскую Аравию с «нефтяной иглы» и развивать другие области экономики. Но это перспективный международный дебют, который вызывает наибольшее волнение среди инвесторов. И этот тип листинга выглядит гораздо сложнее.



Саудовская Аравия предприняла шаги для решения проблем прозрачности в рамках своих усилий по привлечению инвесторов к глобальным инвестициям. Подробности о финансах компании были опубликованы в преддверии продажи облигаций в начале этого года, и Aramco представила свой первый публичный отчет о доходах этим летом.



«Фирма прошла долгий путь в раскрытии своих активов, затрат и структуры доходов, - сказал Хертог. - Для IPO должно быть предоставлено как можно больше информации, но они готовились к этому более двух лет».



Однако вопрос об оценке, вероятно, будет продолжать возникать.



«Многие иностранные инвесторы по-прежнему считают, что 2 триллиона долларов может показаться немного дорого», - говорит Моника Малик, главный экономист Коммерческого банка Абу-Даби (ADCB).

Другие риски включают в себя возможность снижения потребления нефти из-за опасений по поводу изменения климата, а также вопросы о руководстве бен Салмана. Положение наследного принца на международной арене пострадало после убийства в прошлом году журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



В то же время замедление глобального экономического роста привело к значительной нестабильности на рынках, что ухудшило прогноз на 2020 и 2021 годы, когда, вероятно, компания выйдет в «международное плавание».



Но если Aramco сможет правильно оценить компанию, она должна быть в состоянии противостоять шаткому положению на международных рынках, по словам Малик из ADCB.



«Позиции Aramco даже в условиях низких цен на нефть очень и очень сильны, - сказала она. - У них сильный денежный поток [и] дивиденды остаются очень привлекательными».



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также ЦБ РФ планирует дальнейшее снижение ключевой ставки в текущем году 10 октября в 17:02 Банки и кредитование Греф: созданная Facebook криптовалюта Libra не будет популярна в РФ 10 октября в 16:49 Финансовые рынки ЦБ планирует ввести отрицательные ставки по валютным депозитам 10 октября в 16:12 Банки и кредитование Эксперты предлагают рассчитывать курсы криптовалют посредством системы кросс-курсов 10 октября в 14:40 Финансовые рынки