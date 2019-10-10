Депутаты предлагают выдавать онлайн-микрозаймы путем биометрической идентификации

Депутаты ГД Андрей Марков, Алексей Журавлев и Михаил Шеремет направили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий обязанность МФО выдавать онлайн-микрозаймы только после прохождения биометрической идентификации потенциальных заемщиков. Цель документа – эффективная борьба с мошенничеством в отрасли дистанционного микрокредитования.



Законопроект устанавливает запрет для микрофинансистов осуществлять переводы денежных средств по договорам микрозаймов без установления достоверности сведений, пишут Банки.ру. Проверка данных о заемщике и его биометрическая идентификация должны проводиться при помощи единой системы идентификации и аутентификации, а также единой биометрической базы, указано в документе. Порядок реализации выше указанных мер установлен законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».