|
Депутаты предлагают выдавать онлайн-микрозаймы путем биометрической идентификации
11 октября в 13:50 Финансовые рынки 4 172 Иван Тихонов
Депутаты ГД Андрей Марков, Алексей Журавлев и Михаил Шеремет направили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий обязанность МФО выдавать онлайн-микрозаймы только после прохождения биометрической идентификации потенциальных заемщиков. Цель документа – эффективная борьба с мошенничеством в отрасли дистанционного микрокредитования.
Законопроект устанавливает запрет для микрофинансистов осуществлять переводы денежных средств по договорам микрозаймов без установления достоверности сведений, пишут Банки.ру. Проверка данных о заемщике и его биометрическая идентификация должны проводиться при помощи единой системы идентификации и аутентификации, а также единой биометрической базы, указано в документе. Порядок реализации выше указанных мер установлен законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Программа льготной сельской ипотеки заработает в РФ с 2020 года11 октября в 17:28 Ипотека
Пенсии неработающих пенсионеров к 2022 году вдвое превысят прожиточный минимум11 октября в 16:52 Экономика и бюджет
«Единая Россия» раскритиковала идею Минтруда о новых механизмах выплаты пособий на детей11 октября в 16:37 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Новых обменов между РФ и Украиной пока не планируется Количество безработных снизилось в РФ за неделю на 2,5% Евросоюз согласится с новой отсрочкой Brexit, если Великобритания ее попросит Курс американского доллара вырос до 64,72 рубля В Сбербанке после утечки данных усовершенствуют систему безопасности
Архив статей
Как Вы оцениваете инициативу депутатов по выдаче онлайн-микрозаймов только по биометрическим данным?
«Защита от мошенничества – головная боль любой компании, выдающей замы и кредиты. Для этого компании используют различные технологии, проверки. Например, помимо общепринятых проверок мы обязательно просим клиента отправить селфи с выполнением контрольного вопроса. Это позволяет свести случаи мошенничества к минимуму, но, конечно, мы заинтересованы в новых, дополнительных средствах защиты.
Законопроект очень сырой. На данный момент право собирать биометрические данные есть только у банков, и пока нет свидетельства того, что значительная часть населения подключилась к сбору биометрических данных. Процесс сбора данных идет тяжело.
Таким образом, запрет выдачи онлайн-займов без биометрии на данный момент равносилен запрету выдачи онлайн-займов в принципе. Получается, пострадают клиенты, которые не могут прийти в офис или же которым просто удобнее получить займы онлайн.
Но мы бы с удовольствием поддержали инициативу разрешить МФО осуществлять удаленную идентификацию, как банкам».
Как Вы оцениваете инициативу депутатов по выдаче онлайн-микрозаймов только по биометрическим данным?
Я считаю, что данная законодательная инициатива имеет право быть, она разумна в чем-то и имеет определенное основание. Но тут нельзя не учитывать следующие негативные последствия, которые возможно будут иметь место, если данный законопроект пройдет в ГД:
- во первых, кто будет хранить полученные биометрические данные и где. Явно для этого понадобятся дополнительные мощности и программы, что конечно же приведет к дополнительным расходам со стороны МФО;
- во вторых, если учесть, что многие МФО осуществляют финансовую деятельность в отдаленных и малонаселенных районах нашей огромной страны, в которых таким мастодонтам как банки, работать не выгодно, а с учетом того, что осуществить биометрию там практически невозможно, то данным законопроектом мы просто лишим эту часть населения доступа к займам. Я конечно понимаю, что для многих людей, сидящих в крупных городах, данная часть населения сравнима с удобрением, органического происхождения, но это такие же граждане России, как и банкиры, чиновники и депутаты. Хочется, что бы во время подготовки разного рода поправок, инициаторы помнили об этом.
- в третьих, прежде чем что то запретить, надо подготовить правое поле, где им можно будет работать и работать комфортно и где их можно будет контролировать. Ведь в природе все работает по принципу сообщающихся сосудов: где-то надавили, в другом месте вылезло. А вылезти, как мы понимаем, может где угодно и порой в очень извращенной форме. Такие ситуации нельзя не просчитывать.
В завершении хочу еще раз сказать: защитой потребителей заниматься надо, но делать это надо грамотно и если уж что-то ограничивать, то нужно учитывать интересы всех сторон.
Как Вы оцениваете инициативу депутатов по выдаче онлайн-микрозаймов только по биометрическим данным?
Биометрическая идентификации заемщика в итоге поможет изменить рынок микрофинансирования в лучшую сторону. В итоге — когда компаниями будут проработаны и внедрены грамотные технические решения. Это может занять не один год, так как рынок большой, но первые шаги уже сделаны.
«Смсфинанс» несколько лет внедряет различные методики индентификации клиентов. В этом году мы начали применять видеоидентификацию — она позволяет со 100-процентной уверенностью идентифицировать клиента, проанализировать его поведение и ответы на вопросы для принятия окончательного решения по выдаче займа. Мы сами разрабатываем инструменты для определения личности клиентов, и это позволяет контролировать уязвимости.
Инициатива по введению обязательной биометрии способна сделать рынок МФО более прозрачным — как для потребителей, так и для регулятора. И здесь впереди окажутся финтех-компании, которые ориентированы на технологическое развитие, в первую очередь, игроки в сегменте онлайн-кредитования.
Внедрение биометрии может свести уровень мошенничества с использованием персональных данных к минимуму. Единичные случаи мошенничества все равно будут — злоумышленники хитры и следят за развитием технологий, но намного меньше, чем сейчас. Один из лидеров по внедрению биометрии, компания MasterCard, исследует перспективы внутренних технологий биометрической индентификации — по биению сердца и венозному рисунку. Возможно, в будущем мошенники будут настолько подкованными, что смогут обмануть и такие алгоритмы — но и выявить таких «специалистов» будет проще, чем тех, кто хочет просто использовать чужие паспортные данные.
Как Вы оцениваете инициативу депутатов по выдаче онлайн-микрозаймов только по биометрическим данным?
Цель законопроекта вполне оправдана - действительно, 5-6% займов приходится на мошеннические действия и в общем количестве выданных ссуд - это достаточно большое количество.
Однако требование данного законопроекта достаточно серьезное, требующее со стороны МФО как финансовых затрат, так и решение многих технологических проблем.
На данный момент подавляющее большинство банков, количество которых в разы меньше, чем МФО, а эксплуатирующие технологии в разы выше, до сих пор не внедрили биометрию в работы.
Получается, что 50-60% МФО не смогут позволить себя внедрить биометрию в работу в силу разных причин. Как следствие, сократится и доступность займов для клиентов. А это всегда в свою очередь влияет на развитие чёрного рынка.
Кроме того, необходимо обеспечить защиту этих данных, обеспечить которую смогут лишь десяток другой МФО.