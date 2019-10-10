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Депутаты предлагают выдавать онлайн-микрозаймы путем биометрической идентификации

11 октября в 13:50 Финансовые рынки 4 172 Иван Тихонов
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Депутаты ГД Андрей Марков, Алексей Журавлев и Михаил Шеремет направили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий обязанность МФО выдавать онлайн-микрозаймы только после прохождения биометрической идентификации потенциальных заемщиков. Цель документа – эффективная борьба с мошенничеством в отрасли дистанционного микрокредитования.

Законопроект устанавливает запрет для микрофинансистов осуществлять переводы денежных средств по договорам микрозаймов без установления достоверности сведений, пишут Банки.ру. Проверка данных о заемщике и его биометрическая идентификация должны проводиться при помощи единой системы идентификации и аутентификации, а также единой биометрической базы, указано в документе. Порядок реализации выше указанных мер установлен законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Малышева Елена (Коммерческий директор ООО МФК Саммит («ДоброЗайм»))

Как Вы оцениваете инициативу депутатов по выдаче онлайн-микрозаймов только по биометрическим данным?

«Защита от мошенничества – головная боль любой компании, выдающей замы и кредиты. Для этого компании используют различные технологии, проверки. Например, помимо общепринятых проверок мы обязательно просим клиента отправить селфи с выполнением контрольного вопроса. Это позволяет свести случаи мошенничества к минимуму, но, конечно, мы заинтересованы в новых, дополнительных средствах защиты.

Законопроект очень сырой. На данный момент право собирать биометрические данные есть только у банков, и пока нет свидетельства того, что значительная часть населения подключилась к сбору биометрических данных. Процесс сбора данных идет тяжело.

Таким образом, запрет выдачи онлайн-займов без биометрии на данный момент равносилен запрету выдачи онлайн-займов в принципе. Получается, пострадают клиенты, которые не могут прийти в офис или же которым просто удобнее получить займы онлайн.

Но мы бы с удовольствием поддержали инициативу разрешить МФО осуществлять удаленную идентификацию, как банкам».

Хайруллин Даут (Председатель Совета СРО "Единство")

Как Вы оцениваете инициативу депутатов по выдаче онлайн-микрозаймов только по биометрическим данным?

Я считаю, что данная законодательная инициатива имеет право быть, она разумна в чем-то и имеет определенное основание. Но тут нельзя не учитывать следующие негативные последствия, которые возможно будут иметь место, если данный законопроект пройдет в ГД:

- во первых, кто будет хранить полученные биометрические данные и где. Явно для этого понадобятся дополнительные мощности и программы, что конечно же приведет к дополнительным расходам со стороны МФО;
- во вторых, если учесть, что многие МФО осуществляют финансовую деятельность в отдаленных и малонаселенных районах нашей огромной страны, в которых таким мастодонтам как банки, работать не выгодно, а с учетом того, что осуществить биометрию там практически невозможно, то данным законопроектом мы просто лишим эту часть населения доступа к займам. Я конечно понимаю, что для многих людей, сидящих в крупных городах, данная часть населения сравнима с удобрением, органического происхождения, но это такие же граждане России, как и банкиры, чиновники и депутаты. Хочется, что бы во время подготовки разного рода поправок, инициаторы помнили об этом.
- в третьих, прежде чем что то запретить, надо подготовить правое поле, где им можно будет работать и работать комфортно и где их можно будет контролировать. Ведь в природе все работает по принципу сообщающихся сосудов: где-то надавили, в другом месте вылезло. А вылезти, как мы понимаем, может где угодно и порой в очень извращенной форме. Такие ситуации нельзя не просчитывать.

В завершении хочу еще раз сказать: защитой потребителей заниматься надо, но делать это надо грамотно и если уж что-то ограничивать, то нужно учитывать интересы всех сторон.

Рубцов Алексей (Генеральный директор компании ООО МКК "Смсфинанс")

Как Вы оцениваете инициативу депутатов по выдаче онлайн-микрозаймов только по биометрическим данным?

Биометрическая идентификации заемщика в итоге поможет изменить рынок микрофинансирования в лучшую сторону. В итоге — когда компаниями будут проработаны и внедрены грамотные технические решения. Это может занять не один год, так как рынок большой, но первые шаги уже сделаны.
«Смсфинанс» несколько лет внедряет различные методики индентификации клиентов. В этом году мы начали применять видеоидентификацию — она позволяет со 100-процентной уверенностью идентифицировать клиента, проанализировать его поведение и ответы на вопросы для принятия окончательного решения по выдаче займа. Мы сами разрабатываем инструменты для определения личности клиентов, и это позволяет контролировать уязвимости.
Инициатива по введению обязательной биометрии способна сделать рынок МФО более прозрачным — как для потребителей, так и для регулятора. И здесь впереди окажутся финтех-компании, которые ориентированы на технологическое развитие, в первую очередь, игроки в сегменте онлайн-кредитования.
Внедрение биометрии может свести уровень мошенничества с использованием персональных данных к минимуму. Единичные случаи мошенничества все равно будут — злоумышленники хитры и следят за развитием технологий, но намного меньше, чем сейчас. Один из лидеров по внедрению биометрии, компания MasterCard, исследует перспективы внутренних технологий биометрической индентификации — по биению сердца и венозному рисунку. Возможно, в будущем мошенники будут настолько подкованными, что смогут обмануть и такие алгоритмы — но и выявить таких «специалистов» будет проще, чем тех, кто хочет просто использовать чужие паспортные данные.

Кудряков Юрий (Финансовый маркет Юником24, генеральный директор Юрий Кудряков)

Как Вы оцениваете инициативу депутатов по выдаче онлайн-микрозаймов только по биометрическим данным?

Цель законопроекта вполне оправдана - действительно, 5-6% займов приходится на мошеннические действия и в общем количестве выданных ссуд - это достаточно большое количество.

Однако требование данного законопроекта достаточно серьезное, требующее со стороны МФО как финансовых затрат, так и решение многих технологических проблем.

На данный момент подавляющее большинство банков, количество которых в разы меньше, чем МФО, а эксплуатирующие технологии в разы выше, до сих пор не внедрили биометрию в работы.
Получается, что 50-60% МФО не смогут позволить себя внедрить биометрию в работу в силу разных причин. Как следствие, сократится и доступность займов для клиентов. А это всегда в свою очередь влияет на развитие чёрного рынка.

Кроме того, необходимо обеспечить защиту этих данных, обеспечить которую смогут лишь десяток другой МФО.

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