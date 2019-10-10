Греф: созданная Facebook криптовалюта Libra не будет популярна в РФ

Криптовалюта Libra, над созданием которой работает Facebook, не станет популярной в России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в своем выступлении на проходящем с 9 по 11 октября в Сочи форуме инновационных финансовых технологий Finopolis



Он сказал: «Будем ли мы использовать Libra? Боюсь, что нет, потому что, скорее всего, в России большое количество игроков имеют свои планы в этой части».



По его словам, однако, не нужно спешить с процессом регулирования «стейблкоинов», то есть обеспеченных активами криптовалют.



Глава Сбербанка заявил: «На мой взгляд, здесь не надо спешить с регулированием. Я не верю ни в какие централизованные продвинутые системы. Я считаю, что нужно создавать условия для того, чтобы децентрализованные системы такого рода появлялись, сначала надо посмотреть, как они будут развиваться. Никакой угрозы в отличие от биткоина и традиционных криптовалют я здесь не вижу. На самом деле я думаю, что это будет развиваться и дает большую возможность в том числе для развития экосистем».



В июне текущего года компания Facebook объявила о своих планах по выпуску в обращение в 2020 году собственной криптовалюты Libra. Представитель компании заявил, что перевод криптовалюты будет сделать так же просто, как и «отправить текстовое сообщение на телефон». Новая цифровая валюта будет функционировать на основе технологии блокчейн, являющейся децентрализованной базой данных, которая хранит информацию на устройствах, не подключенных к общему серверу.