Обратный отсчет до Brexit отправил британский фунт в дикую скачку

Соглашение о Brexit «кажется маловероятным», оно, скорее всего, так и не будет достигнуто во время переговоров между британскими и европейскими представителями, сообщил CNN источник в британском правительстве. Источник сообщает, что Даунинг-стрит 10 «делают все, чтобы сторонам договориться так и не удалось».



Трейдеры все еще сильно рискуют, поскольку британский премьер-министр Борис Джонсон спешит выработать соглашение о выводе Великобритании из Европейского союза до истечения срока, установленного 31 октября. Джонсон должен заключить сделку до встречи лидеров ЕС в четверг и до того, как парламент Великобритании соберется на внеочередную сессию в субботу.



Фунт торговался чуть выше 1,28 доллара в 3:26 вечера по ET в среду, и аналитики полагают, что он может подскочить до 1,35 или даже 1,40 доллара, если Джонсон сможет заключить сделку, которая позволит избежать хаотичного Brexit, разрывающего торговые и экономические связи. Неделю назад фунт торговался по цене около 1,22 доллара.



«Скорее всего, волатильность останется чрезвычайно высокой, потому что стерлинг просто реагирует на газетные заголовки, а они особого оптимизма не вызывают», - сказала Джейн Фоули, старший валютный стратег в Rabobank.



Процесс Brexit уже нанес удар по фунту, одной из самых стабильных валют в мире.



До голосования 2016 года о выходе из Европейского союза фунт стоил почти 1,5 доллара. Стоимость валюты резко упала после референдума и большую часть следующих трех лет фунт стерлингов торговался ниже 1,35 доллара.



Экономисты говорят, что неопределенность в отношении Brexit уже нанесла ущерб экономике страны, нанося удар по инвестициям в бизнес и производству. По данным Центра европейских реформ, рост экономики Великобритании был на 2,9% меньше, чем он составил бы, если бы британцы проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском союзе.



Для инвесторов большой проблемой сейчас является отсутствие ясности в момент высоких ставок.



Великобритания и Европейский союз заперты в рамках секретных переговоров перед сегодняшним саммитом ЕС в Брюсселе. Джонсону нужен зеленый свет от лидеров других 27 стран-членов ЕС, чтобы двигаться вперед.



За прошедшую неделю фунт вырос по отношению к доллару на шесть центов на фоне признаков значительного прогресса. Но Соединенному Королевству и Европейскому союзу будет трудно сгладить их разногласия во времени. Джонсон пытается выдерживать жесткий баланс: ему нужно пойти на уступки Европе по поводу сухопутной границы с Ирландией, не оттолкнув противников этого процесса.



А это может быть невозможно.



«Все относительно конструктивные результаты ... основаны на идее, что г-н Джонсон достигнет хотя бы политического соглашения с ЕС-27 в ближайшие [24] часа», - написал в среду в записке для клиентов стратег Deutsche Bank Оливер Харви.





Крейг Эрлам, старший аналитик по рынку в брокерской компании Oanda. Валютный брокер считает, что серьезные изменения для фунта могут наступить поздно в среду, так как исход переговоров становится очевидным. Другой вариант, по его словам, заключается в том, что валюта резко отреагирует в воскресенье на азиатских рынках, и рынки впервые получат возможность торговать фунтом после субботней парламентской сессии.



Но, он предупредил, что невозможно сказать наверняка, как будут развиваться события.



По словам Эрлама, «невероятная непредсказуемость того, что будет в ближайшие восемь часов» вызывает крайнюю нестабильность британской валюты.



Без соглашения, приемлемого как для европейских, так и для британских законодателей, Джонсон может быть вынужден попросить еще раз отложить срок Brexit. Или, с одобрения оппозиционной лейбористской партии, правительство Джонсона может начать процесс всеобщих выборов.



Марк Маккормик, руководитель департамента валютной стратегии TD Securities, канадском инвестиционном банке, поставляющем финансовые и консультационные услуги, а также услуги на рынке капитала корпоративным, государственным и институциональным клиентам по всему миру, предупредил, что рост фунта на прошлой неделе делает его еще более уязвимым для плохих новостей.



Goldman Sachs, тем временем, сообщил клиентам, что фунт будет расти по отношению к доллару, прогнозируя, что фунт подскочит до 1,30 доллара, когда сделка будет все-таки заключена.



Единственный консенсус, на самом деле, заключается в том, что фунт может столкнуться со значительным давлением – при любом исходе ситуации.



По материалам www.edition.cnn.com