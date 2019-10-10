Заключена новая сделка по Brexit

Правительство Великобритании и Европейского союза достигли нового соглашения по Brexit, которое теперь должно быть одобрено или отвергнуто британским парламентом. Об этом сообщил сегодня глава правительства Великобритании Борис Джонсон.



На своей странице в Twitter британский премьер написал: «Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент в субботу должен позволить нам осуществить Brexit, чтобы мы наконец смогли начать двигаться дальше и решать другие приоритетные задачи, касающиеся уровня жизни населения, национальной системы здравоохранения, борьбы с уличной преступностью и защиты окружающей среды».



Соглашение между Лондоном и Брюсселем должно быть одобрено главами всех стран-членов Евросоюза в ходе открывающегося сегодня двухдневного саммита ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал саммиту ЕС рекомендацию одобрить данный проект сделки о Brexit.



В случае утверждения документа лидерами стран ЕС, за него должен будет проголосовать и британский парламент. Предшественница Джонсона, Тереза Мэй, трижды не смогла провести свой проект сделки через Палату общин, так что существует значительная вероятность того, что и действующий премьер потерпит неудачу. Британские парламентарии проголосуют за соглашение Джонсона на внеочередном заседании парламента, которое состоится 19 октября, в субботу.