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Уровень инфляции в РФ может не превышать 3% по итогам года
17 октября в 16:28 Финансовые рынки 0 277 Васильева Елена
По итогам текущего года инфляция в РФ может опуститься ниже уровня в 3% в годовом выражении. Об этом в своем выступлении на форуме Московской биржи заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Замминистра сказал: «Возможно, мы будем иметь инфляцию по 2019 году в годовом выражении меньше 3%».
ЦБ РФ ранее уже снизил прогноз по уровню инфляции на текущий год с 4,2-4,7% до 4-4,5%. Регулятор также считает возможным очередное снижение прогноза индекса цен на 2019 год в ходе очередного заседания совета директоров, которое состоится 25 октября.
Данные Росстата свидетельствуют о том, что инфляция остается в России на нулевом уровне уже четвертую неделю подряд.
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