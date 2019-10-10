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Несмотря на санкции США, Huawei процветает
17 октября в 17:12 Финансовые рынки 0 263 Васильева Елена
В среду компания, базирующаяся в Шэньчжэне, сообщила, что за первые девять месяцев 2019 года ее выручка составила 610,8 млрд юаней (86 млрд долларов), что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Частная компания не раскрыла подробных данных о прибыли, но сообщила, что ее чистая прибыль составила 8,7%.
Результаты являются многообещающими новостями для компании, которая подверглась сильному давлению со стороны Соединенных Штатов, которые в мае включили Huawei в черный список. Этот шаг не позволяет американским компаниям продавать китайской фирме определенное программное обеспечение и компоненты без специальной лицензии, хотя некоторые из них нашли способы ведения бизнеса с Huawei.
Смартфоны Huawei не пользуются популярностью в Соединенных Штатах – их не продают никакие американские операторы связи, хотя американцы могут покупать их непосредственно у компании-производителя, но сетевые технологии Huawei активно используются в сельских районах страны.
Вашингтон утверждает, что Пекин может использовать продукты Huawei, чтобы для шпионажа на территории других стран. Huawei, в свою очередь, отрицает, что ее продукты представляют угрозу национальной безопасности.
Huawei является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и стремится стать мировым лидером в области беспроводных технологий следующего поколения, или 5G. По данным консалтинговой службы Counterpoint Research, она стала вторым по величине производителем смартфонов в мире и конкурирует с такими компаниями, как Samsung и Apple.
Компания заявляет, что ее бизнес в области производства и продажи смартфонов постоянно растет, добавив, что за первые три квартала года было продано более 185 миллионов телефонов – на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Это особенно примечательно, потому что генеральный директор Рен Чжэнфэй заявил в июне, что продажи смартфонов за рубежом упали на 40% в течение нескольких недель сразу после запрета США. Рен также сказал, что продажи смартфонов Huawei в Китае стремительно растут.
Сетевой бизнес Huawei также оказался необыкновенно устойчивым. В среду компания заявила, что ускорила коммерческое развертывание сетей 5G по всему миру и подписала более 60 коммерческих контрактов на развитие 5G с «ведущими мировыми операторами».
Хотя Вашингтон призывает своих союзников ограничить или запретить использование оборудования Huawei в своих сетях 5G, в последние дни компания получила многообещающие сигналы от некоторых правительств. Германия, например, приняла решение не запрещать компоненты Huawei при развертывании сетей 5G на территории страны.
«Мы не будем принимать упреждающее решение о запрете какого-либо участника или какой-либо компании. Вместо этого мы говорим, что у нас есть строгие требования безопасности, которые должны быть выполнены и которые будут последовательно проверяться», - сообщил журналистам в понедельник представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.
В среду компания Huawei заявила, что решение Германии создает «равные условия для всех поставщиков оборудования для сетей 5G».
«Huawei продолжит открыто работать с регулирующими органами, клиентами и отраслевыми организациями, чтобы обеспечить безопасность мобильных сетей», - говорится в заявлении представителя компании.
По материалам www.edition.cnn.com
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