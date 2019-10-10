ЦБ РФ: с выходом криптовалют соцсетей ожидается всплеск мошенничества

Банк России заявляет об ожидаемом с запуском криптовалют Facebook и Telegram всплеске мошенничества, в частности, регулятор считает, что пользователям под видом Libra и Gram мошенники будут предлагать псевдокриптовалюты. Об этом рассказал в интервью информагентству ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.



Он сказал: «Все говорит о том, что, вероятно, в ближайшем будущем можно ждать определенного всплеска мошенничества с предложением псевдокриптовалют. Если на рынок выйдут со своими валютами Telegram и Facebook, то, скорее всего, мошенники будут активно предлагать свои превдокриптовалюты под видом Gram и Libra».



Лях также отметил, что социальная инженерия стала активно применяться в деятельности финансовых пирамид. Старшее поколение привлекают в финансовые пирамиды, используя классические схемы, а молодежь, особенно проживающая в крупных городах, привлекается, зачастую, не только к покупке криптовалют, но и к участию в инвестиционных проектах – не только криптовалютным, но и классическим или псевдоклассическим видам бизнеса.



Глава департамента Центробанка заявил, что в подобных схемах также присутствует основанный на психологии элемент, поскольку мошенники предлагают вполне понятый «бизнес», представляют его максимально реалистично и не обещают сверхдоходов, а «десятки процентов» годовых. Но люди, собирающие деньги на подобные «инвестпроекты», быстро исчезают, сказал Лях в заключение.



В качестве наглядных примеров мошенничества с подобными «инвестиционными проектами» он привел крымские виноградники и устричные фермы в Приморском крае.



Представитель регулятора рассказал: «Сельскохозяйственная тема у строителей финансовых пирамид пользуется большой популярностью. Это в последние годы достаточно успешная сфера, все больше отечественных продуктов попадает на рынки, и на этом успехе, к сожалению, паразитируют мошенники. Люди верят, что устричные фермы в Приморье и виноградники в Крыму могут приносить доход. В то же время не все готовы инспектировать разведение устриц и выращивание винограда, лететь куда-то, вникать в производство. И под видом хороших, нормальных бизнесов раскручиваются пирамиды».



Лях также указал на попытки мошенников совмещать «модные» инновационные технологии со старыми узнаваемыми брендами. Одна из финансовых пирамид, к примеру, объединила биткоин с МММ. Гражданам, в частности, предлагалось вернуть в биткоинах потерянные от инвестирования в МММ и другие финансовые пирамиды денежные средства.