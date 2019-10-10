Новая сделка по Brexit по-прежнему вредна для бизнеса и экономики Великобритании 18 октября в 13:21 Финансовые рынки 218 Васильева Елена 1 Изображение

Сделка все еще должна быть одобрена парламентом Великобритании, который соберется в субботу на внеочередное заседание. Чтобы обеспечить прохождение соглашения, Джонсон должен победить законодателей, которые трижды голосовали против предыдущей сделки по Brexit, заключенной его предшественницей Терезой Мэй.



Джонсон будет изо всех сил пытаться доказать, что его сделка лучше, чем сделка Мэй, когда дело дойдет до экономики. Принятие сделки Мэй удержало бы Великобританию в тесном контакте с Европейским союзом, несмотря на то, что Британия покинула бы единый рынок и таможенный союз блока. Джонсон отказался от этой цели и вместо этого хочет, чтобы Великобритания имела больший контроль над своими правилами и глобальной торговой политикой за счет легкого доступа к рынку ЕС для около 450 миллионов человек.



«Гибкость обходится дорого, - сказал Джонатан Портес, профессор Королевского колледжа в Лондоне и старший научный сотрудник в британской аналитической организации «Меняющаяся Европа». - С экономической точки зрения нет никаких сомнений в том, что выгоды от вступления в Таможенный союз ЕС перевешивают любые потенциальные соглашения о свободной торговле с другой страной».



В то время как соглашение Джонсона было бы лучше для экономики, чем выход из Европейского союза без договоренностей о защите торговли, у Британии есть будущее, в котором многие преимущества десятилетий интеграции с Европейским союзом не реализованы. Членство в ЕС помогло Великобритании привлечь десятки иностранных компаний, в том числе крупнейших американских банков и японских автопроизводителей, которые использовали эту страну в качестве своей базы в Европе. Около 46% британского экспорта поставляется на рынки ЕС.



Вся схема работы британской экономики значительно изменилась бы, если бы сделка Джонсона была одобрена.



В практическом плане его соглашение приведет к появлению новых барьеров, включая обременительные таможенные проверки на границе с ЕС. И если Соединенное Королевство решит отклониться от правил ЕС – возможно, чтобы оно могло заключить торговые соглашения с США и другими странами-производителям в Британии, возможно, придется сделать две версии каждого продукта или потерять европейских покупателей. Сектор услуг Великобритании, на который приходится 80% экономики Великобритании, также столкнется с новыми барьерами. Банки уже перенесли некоторые виды деятельности из Лондона в города ЕС.



«Беспроблемное выравнивание торговли и регулирования ЕС имеет жизненно важное значение для процветания экономики и сохранения рабочих мест в Великобритании», - говорится в заявлении Конфедерации британской промышленности, где также уточняется, что сделка «неадекватна» в сфере услуг, и что остаются серьезные вопросы относительно того, является ли сделка о свободной торговле достаточно подробной, а также можно ли будет договариваться с ЕС в дальнейшем, до истечения срока действия переходных соглашений.



Сделка Джонсона по Brexit будет означать значительные экономические препятствия. Анализ его подхода, опубликованного недавно Великобританией в «Изменяющейся Европе», показал, что новые торговые барьеры снизят национальный доход на человека на 2,5% через 10 лет по сравнению с ситуацией, в которой Британия осталась бы в Европейском союзе. Это означает потерю производства в 800 фунтов стерлингов (1030 долларов США) на каждого гражданина Великобритании, что более чем вдвое превышает предполагаемый показатель по так и не принятому соглашению Мэй.



Следующим негативным фактором является сокращение торговли на 10% и производственные потери, вызванные новыми барьерами, а перспективы экономического роста выглядят еще более плачевными. Согласно анализу, улар по уровню национального дохода увеличивается до 6,4% по соглашению Джонсона, что составляет 2 000 фунтов стерлингов (2 575 долларов США) на человека, по сравнению с 4,9% по соглашению Мэй.



Бизнес-группы отреагировали на сделку Джонсона с осторожностью в четверг. Адам Маршалл, генеральный директор Британской торговой палаты, сообщил в своем заявлении, что «предприятиям нужна возможность точно проанализировать, что условия этого соглашения означают для всех аспектов их деятельности».



«Давайте не будем забывать, мы уже были в подобной ситуации раньше. До того, как компании смогут уверенно планировать будущее, предстоит еще долгий путь», - добавил он.



Более чем трехлетняя неопределенность в отношении будущей торговой политики привела к тому, что многие британские компании приостановили инвестиции, а решение вопроса по Brexit принесло бы некоторое немедленное экономическое облегчение. По мнению консалтинга по экономическим исследованиям Capital Economics, рост инвестиций по мере возобновления отложенных проектов поможет ускорить рост в следующем году на 0,5 процентных пункта до 1,5%.



Но структурные изменения в экономике Великобритании, вызванные сделкой Джонсона, в долгосрочной перспективе уменьшат экономические перспективы страны. Правительство Великобритании смоделировало ряд сценариев Brexit в конце 2018 года, каждый из которых показал, что экономика Великобритании пострадает от выхода из Европейского союза.



«Это даже хуже для экономики, чем сделка Терезы Мэй, - заявила в четверг Би-би-си Хилари Бенн, член оппозиционной лейбористской партии. - Это соглашение не в интересах экономики, рабочих мест, инвестиций и будущего нашего сообщества».



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Роскомнадзор изучает данные об утечке кредитных историй миллиона граждан РФ 18 октября в 15:42 Общество Банк России нашел новый способ борьбы с выводом активов из финорганизаций 18 октября в 15:33 Банки и кредитование Банк России может снижать ключевую ставку более решительно 18 октября в 15:15 Финансовые рынки Минтруд работает над предложениями по изменению системы заработных плат врачей 18 октября в 12:43 Экономика