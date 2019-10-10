Банк России может снижать ключевую ставку более решительно

Центробанк РФ предпочитает умеренные темпы регулирования ключевой ставки, но в ситуации, когда инфляция находится на уровне ниже целевых показателей, регулятором допускается и более решительное ее снижение. Об этом сегодня в интервью американскому телеканалу CNBC заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



Она сказала: «Нынешний уровень инфляции немного ниже нашего целевого показателя, он составляет около 3,8%, мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 – начала 2019 исчезли. Но есть больше и больше свидетельств, что эта инфляция вызвана не только временными факторами, но и более постоянными факторами, основанными на спросе. Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала. Обычно ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпам, однако если мы видим, что названные факторы и поступающая информация могут изменить серьезно наш прогноз, мы можем регулировать нашу монетарную политику более решительно».



Глава Центробанка напомнила также, что регулятором с начала июня введено поэтапное снижение ключевой ставки, так что «общее снижение составило уже 75 базисных пунктов». Она добавила: «Мы видим пространство, чтобы дальше смягчать монетарную политику».



Банк России 6 сентября принял решение в третий раз снизить уровень ключевой ставки на 25 п. п., до 7%. В последний раз ключевая ставка находилась на этом уровне в 2014 году. В течение того года, на фоне растущей инфляции, санкционных ограничений, ослабления национальной валюты и целого ряда других экономических факторов, она выросла до 17%.



Следующее заседание совета директоров Центробанка по ставке состоится 25 октября.