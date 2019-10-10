Участники финрынка просят о смягчении «антиотмывочного» законодательства

Страховые компании, банки, пенсионные фонды, а также другие участники финансового рынка обратились к ЦБ РФ с предложением об отмене части законодательных норм, направленных на борьбу с отмыванием средств, которые, как они считают, являются непрофильными или устаревшими, или же усложняют исполнение норм законодательства. Изменения будут проведены в рамках «регуляторной гильотины». Об этом сообщило издание РБК, ссылаясь на составленный по итогам совещания представителей бизнеса и ЦБ РФ, которое состоялось 16 октября.



Пресс-служба регулятора сообщила РБК: «Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки».



Участники финрынка, в частности, просят разрешения не требовать у иностранных клиентов разрешения на пребывание на территории РФ и миграционные карты. Издание цитирует текст документа: «Кредитные организации сталкиваются со значительными временными и трудовыми затратами на выяснение, к примеру, срока действия патента, который может быть установлен только на основании предоставленных клиентом чеков по оплате налога».



Центробанк просят установить размер транзакции, при котором можно было бы не устанавливать выгодоприобретателя платежа, а также вывести инвестиционных советников, контролирующих клиентские операции в качестве брокеров при отсутствии информации об их счетах, из-под действия закона. Участники финрынка также предлагают не распространять на страховые компании действие «антиотмывочного» законодательства, что соответствовало бы рекомендациям FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).



Участники финансового рынка, кроме того, внесли предложение об увеличении с 15 тысяч до 100 тысяч рублей суммы страхового платежа, который можно перечислить клиенту без его идентификации.