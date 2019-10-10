Насколько плохи дела у Боинга? Инвесторы планируют это выяснить 23 октября в 13:22 Финансовые рынки 270 Васильева Елена 1 Изображение

С работы ушел Кевин Макаллистер, который был президентом и генеральным директором Boeing Commercial Airplanes – подразделения, которое строит именно пассажирские самолеты. На посту его заменит Стэн Дил, глава Boeing Global Sevices, подразделения компании, которое предоставляет инжиниринг, аналитику, услуги по формированию цепочки поставок и учебную поддержку для клиентов авиастроительной компании.



Макаллистер пришел в Boeing из General Electric в ноябре 2016 года, после того, как Boeing 737 Max успешно прошел сертификацию и уже после того, как содержащая ошибки функция безопасности при авариях стала частью конструкции самолета. Подразделение коммерческих самолетов является основным подразделением компании, на которое приходится около 60% выручки Boeing от продаж в обычное время.



Boeing сообщит о результатах третьего квартала в среду, и ожидается, что он вернется к прибыльности. Но одна хорошая новость не может перевесить все плохие, оказывающие серьезное давление на главного производителя самолетов. Инвесторы будут искать новые указания относительно того, когда самый продаваемый самолет компании, 737 Max, сможет вернуться в строй. Самолет не отрывается от земли с марта после двух авиакатастроф со смертельным исходом, в каждом из которых погибли все находящиеся на борту люди, в общей сложности 346 человек.



Компания Boeing уже взяла на себя выплаты компенсаций на сумму в 5 миллиардов долларов, , которые она планирует выплатить пострадавшим от запрета полетов авиакомпаниям. Вполне вероятно, что Boeing объявит о новых выплатах в среду из-за продолжающихся задержек с получением разрешения на возобновление полетов самолета, сказал Кай фон Румор, аэрокосмический аналитик Cowen, американской многонациональной независимой инвестиционной компании и компании, предоставляющей финансовые услуги, которая работает в двух бизнес-сегментах: брокер-дилер и подразделение по управлению инвестициями.



«Эти [выплаты] могут быть достаточно большими», - написал он в аналитической записке в понедельник.



Boeing обещает, что представит окончательное исправление программного обеспечения, включая завершение сертификационного полета, Федеральному авиационному управлению к сентябрю, и надеется получить разрешение на возобновление полетов самолета «в начале четвертого квартала». Но в последнем обновлении информации, предоставленной компанией во вторник, не говорилось, закончила ли компания процесс сертификации. Представитель «Боинга» сказал только, что «на прошлой неделе компания успешно провела пробный запуск сертификационных летных испытаний».



В пятницу компания также подверглась резкой критике со стороны ФАУ за то, что лишь недавно предупредила агентство об опасениях по поводу самолета, высказанных двумя его сотрудниками в процессе сертификации самолета в 2016 году. Во внутренних сообщениях оба сотрудника поделились опасениями по поводу функционирования системы безопасности, которая находится в центре внимания нынешнего резонансного расследования, во время симулированных рейсов.



Вопросы об этом более раннем процессе сертификации рассматриваются отдельно от того, выполнила ли компания необходимый ремонт самолета. Но «наиболее вероятное влияние [более ранних свидетельств] заключается в том, что это может задержать одобрение пересмотренного программного обеспечения ФАУ и другими глобальными регуляторами из-за политического давления», во вторник агентство по кредитному рейтингу Standard & Poor's предупредило, что оно может серьезно снизить долговой рейтинг Boeing.



В своем заявлении в пятницу ФАУ заявило, что нашло сообщение между сотрудниками Boeing о системе безопасности «имеющими отношение к делу» и что оно «разочаровано тем, что компания Boeing не представила этот документ нашему вниманию сразу после его обнаружения».



Все это говорит о том, что регулятор не спешит возвращать самолет в эксплуатацию. Фактически, агентство заявило в пятницу, что «ФАУ следует тщательному процессу, а не установленному графику, для возвращения Boeing 737 Max к обслуживанию пассажиров. Агентство отменит запрет на полеты только после того, как будет установлено, что самолет абсолютно безопасен».



Компания Boeing продолжала строить 737 Max во время запрета полетов, чтобы попытаться сократить отставание в более чем 4000 заказов на самолет, имеющихся на балансе компании. Но она не получит большую часть доходов от продаж самолета до момента их доставки заказчикам.



Генеральный директор Деннис Мюленбург, который был лишен должности председателя в начале этого месяца советом директоров компании, заявил три месяца назад, что компания может быть вынуждена приостановить производство Max, если одобрение его возвращения в эксплуатацию не будет получено к концу текущего года.



Обнародованная во вторник информация не предоставила подробностей о производственных планах, но аналитики наверняка спросят об этом в среду.



Также, вероятно, возникнут вопросы об отдельной проблеме с более старой версией самолета, 737 Next Generation. По крайней мере 38 из этих самолетов остались на земле из-за трещин, обнаруженных в опорной конструкции, которая удерживает крылья на месте. Boeing еще не указала стоимость ремонта этих самолетов или время, которое для него потребуется, как и не предоставила оценку того, сколько из 6800 находящихся в эксплуатации самолетов данного типа могут иметь проблемы. Только 800 самолетов были проверены, когда о первоначальном запрете полетов было сообщено ранее в этом месяце.



Аналитики снижают свой прогноз по компании и стоимости ее акций в преддверии отчета, который будет опубликован в среду.



«Мы больше не можем сдерживать курс акций в свете последних открытий, открытий, которые значительно увеличивают профиль риска для инвесторов», - написал аналитик Credit Suisse Роберт Спингарм, заявив в своей рекомендацию по акциям в понедельник, что сообщения об опасениях относительно системы безопасности самолета, содержащиеся в показаниях сотрудников, опубликованных на прошлой неделе, «может разрушить хрупкое доверие между регулирующими органами и «Боингом».



Новая информация о сбоях в функционировании системы безопасности на стадии разработки может также увеличить политические риски для одобрения возвращения к обслуживанию самолета и угрожать общественному доверию к самой компании, написал Спингарм. Мюленбург должен дать показания перед Конгрессом на следующей неделе.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также ФСБ планирует внедрение на границах автоматических кабин для проверок биометрических документов 23 октября в 16:44 Государство Кудрин: в бюджете РФ на 2020 год недостаточно стимулов для экономического роста 23 октября в 15:24 Экономика и бюджет Страхование жизни предлагают защитить гарантией 23 октября в 15:20 Страхование НАТО призывает к расширению военной помощи Украине 23 октября в 15:07 Внешняя политика