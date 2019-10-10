Что на самом деле вызывает глобальный экономический спад

Но экономические аналитики неправильно понимают основную причину нынешнего глобального спада, а это значит, что они также упустят то, что будет происходить дальше.



Оглядываясь назад, ясно, что фактический рост промышленного производства в мире начал замедляться в конце 2017 года. Другими словами, темпы роста общего объема промышленного производства в мире по сравнению с прошлым годом начали устойчиво снижаться в конце 2017 года. Это определяет дальнейший глобальный промышленный спад.



Большинство аналитиков сосредотачиваются на данных глобального индекса деловой активности (PMI) для прогнозирования глобального роста, потому что они публикуются каждый месяц примерно за полтора месяца до выхода фактических производственных данных. Хотя глобальный индекс деловой активности в целом имеет положительную корреляцию с глобальным ростом промышленного производства, он не измеряет фактическое промышленное производство, поскольку основан на опросе менеджеров по закупкам об условиях, в которых находятся их компании. Это действительно показатель роста промышленного производства, который измеряет реальный объем производства для всех компаний в обрабатывающей, горнодобывающей и коммунальной отраслях.



В этом случае, хотя глобальный производственный PMI также начал снижаться в конце 2017 года, его снижение не стало очевидным до тех пор, пока в течение нескольких месяцев до наступления 2018 года устойчивый характер спада стало все труднее игнорировать, воспринимая его как бессмысленный экономический «шум». По совпадению, это произошло как раз тогда, когда президент Трамп начал свою торговую войну, введя пошлины на стиральные машины и импорт стали и алюминия. Поскольку торговая война стала центральной глобальной новостью, экономисты считали, что в этом виноват спад PMI и глобального промышленного роста.



Очевидно, что торговая война нанесла ущерб глобальному росту. Но важно понимать, что она не стала первопричиной глобального замедления. Мы знаем это потому, что рост ведущих индексов мирового производственного Исследовательского института экономического цикла, предназначенных для прогнозирования направленных изменений как в глобальном цикле роста промышленного производства, так и в мировом производственном PMI, начал снижаться еще в середине 2017 года, задолго до начала торговой войны. Таким образом, циклический спад в глобальном промышленном росте уже складывался в 2017 году. Торговая война, начавшаяся в 2018 году, только наслоилась на этот спад, усугубив его.



Большинство аналитиков полагает, что экономический рост просто идет своим чередом, пока какая-то идентифицируемая причина не заставит его отклониться от своего «нормального» курса. Напротив, наше исследование выявляет экономический цикл, который заставляет экономический рост колебаться от силы к слабости и обратно. Когда это происходит, люди склонны обвинять в происходящем очевидные значимые события, предоставляя легко понятные нарративы для объяснения циклических колебаний, вызванных прежде всего глубокими факторами экономических циклов. Но на самом деле именно эти движущие силы экономических циклов – включая более высокие процентные ставки и цены на нефть – заставили глобальный промышленный рост снижаться в конце 2017 года, прежде чем началась торговая война.



Консенсусное представление обычно отражает то, что уже произошло, что означает, что оно также существенно отстает от объективной кривой. Прогнозы МВФ по глобальному росту ВВП всегда понижались всякий раз, когда фактический рост мирового ВВП снижался по сравнению с предыдущим годом. Та же самая картина имеет место, когда рост выходит на циклический подъем. В качестве примера можно привести 2016–2017 годы, когда темп роста начал нарастать до избрания президента Трампа.



Такие шаги обычно приписывают или обвиняют в происходящим выдающихся людей и значимые события.



В частности, торговая война между США и Китаем уже оказывает глубокое влияние на мировую экономику, стимулируя, например, долгосрочную перестройку цепочек поставок. Но лежащие в основе циклические силы могут появиться независимо от того, что и когда решат президенты Трамп и Си Цзиньпин.



Заглядывая в будущее, это означает, что в какой-то момент мировой рост может восстановиться даже без окончания торговой войны. Тем не менее, восстановление будет приписано, как всегда, значимым событиям того времени.



По материалам www.edition.cnn.com