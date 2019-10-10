Сильный доллар вредит мировой экономике

Поскольку глобальный рост замедляется, а экономика Соединенных Штатов демонстрирует признаки ослабления, инвесторы ищут новые места, где будут расти их деньги.



Развивающиеся рынки, такие как Южная Корея, Бразилия или Индия, более рискованны для инвестиций, но зачастую растут быстрее, чем развитые страны, такие как Германия или США. Они также, как правило, зависят от экспорта и часто связаны с движением цен на сырьевые товары.



В период экономического кризиса, последовавшего за финансовым кризисом, Китай дал толчок мировой экономике, увеличившись почти на 9% благодаря огромным внутренним расходам. «Без Китая глобальный рост был бы отрицательным в 2009 году», - заявил стратег Bank of America Дэвид Хаунер.



Но обстоятельства изменились за последнее десятилетие. В этот раз Китай, вероятно, не будет выступать в роли рыцаря в сияющих доспехах. Экономика страны также замедляется, и она регулируется гораздо сильнее, чем десять лет назад.



Другим развивающимся рынкам будет также трудно вмешаться и помочь избежать глобальной рецессии, пока доллар США остается сильным: страны с развивающейся экономикой, как правило, занимают деньги в долларах. Эти страны одинаково уязвимы перед сильной позицией доллара, которая может сделать их долги более дорогими.



Более слабая валюта США может смягчить эту напряженность и позволить развивающимся рынкам расти быстрее, возможно, удерживая мир от глобального экономического спада. Федеральный резерв постепенно снижает ставки, что может помочь ослабить доллар. Но пока он не снижается достаточно быстро – и совершенно точно не настолько быстро, как хотелось бы президенту США Дональду Трампу.



«Развивающиеся рынки могут помочь «спасти мир» в этом спаде, но для этого нужен более слабый доллар США и, следовательно, гораздо более покладистый ФРС», - сказал Хаунер.



Развитые страны, такие как Соединенные Штаты и их европейские коллеги, также все больше обеспокоены тем, что их политика сверхнизких процентных ставок фактически не стимулирует какой-либо рост. Основной пример тому – Япония, и сейчас инвесторы говорят о японизации Европы. Экономика США растет более быстрыми темпами, чем ее конкуренты, но ее рост все еще замедляется.



Федеральная резервная система собирается для совещания на следующей неделе, и, согласно CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки еще на четверть процентного пункта составляет более 90%. Будет ли этого достаточно, чтобы ослабить доллар, еще неизвестно. Валюты обычно ослабевают в периоды ослабления денежно-кредитной политики.



Жалобы на сильную позицию американской валюты возросли в этом году. Критики говорят, что все, от Трампа до кандидата в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен, утверждают, что сильный доллар делает американские товары менее конкурентоспособными на мировом рынке.



Индекс доллара США ICE, на который часто ссылаются, проводящий сравнение американской валюты с шестью основными конкурентами, в этом году вырос всего на 1,6%. Но взгляд на конкретные валюты развивающихся стран показывает совершенно другую картину.



Доллар вырос на 1,9% по отношению к индийской рупии, на 4,1% по отношению к реалу Бразилии и 5,5% по отношению к южнокорейской воне с начала года – в значительной степени из-за торговой войны.



Что еще хуже, развивающиеся страны берут кредиты в основном в долларах, а их крупнейшие клиенты в основном платят в евро, сказал Хаунер. Таким образом, эти страны также одинаково страдают от обменного курса евро и доллара. В этом году общая европейская валюта упала на 3,2% по отношению к доллару США.



По материалам www.edition.cnn.com