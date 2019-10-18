Мосбиржа допустит к валютным торгам физлиц

Московская биржа предлагает допустить до валютных торгов парами рубль-доллар и рубль-евро (USDRUB_TMS и EURRUB_TMS) мелких частных инвесторов. Новая услуга, доступ к которой предположительно откроют в первой половине следующего года, позволит физлицам выставлять на торги (покупку и продажу) лоты объемом от 1 цента 999.99 единицы базовой валюты с расчетами на завтра.
Новый инструмент заинтересует тех инвесторов, которым «необходима конверсия небольших или дробных объемов, например, полученных дивидендов или купонов в валюте», передает слова директора департамента валютного рынка Мосбиржи Андрея Скабелина «Ъ». Участники рынка позитивно оценивают инициативу, указывая на то, что спрос клиентов на мелкие лоты увеличивается.
За использование нового инструмента Мосбиржа будет взимать определенную плату. Тариф будет варьироваться в зависимости от объема сделки – от 1 рубля до 50 рублей. Такой тарифный план может отпугнуть потенциальных инвесторов, полагают некоторые эксперты.
Как Вы оцениваете перспективу привлечения частных инвесторов к валютным торгам на Московской бирже? По Вашему мнению, насколько будет популярной эта опция у физлиц?
Инструмент будет востребован скорее всего только среди частных инвесторов, а не обычных граждан, желающих приобрести валюту на свой счет.
Валюта в размере до 1000 долларов и евро, приобретенная на бирже, необходима для коротких операций для поддержания валюты на биржевом счете. Необходимость в этом может возникнуть не только для операций с купонными и дивидендными выплатами, но и в случае непредсказуемых проблем у частного инвестора. В таком случае, инструмент может быть более привлекательным даже при высоких комиссиях, так как другие способы работы с валютой - не очень удобные и быстрые.
Но так как инструмент, скорее техническое дополнение, а не самостоятельный продукт, его использование будет ограниченным.
Как Вы оцениваете перспективу привлечения частных инвесторов к валютным торгам на Московской бирже? По Вашему мнению, насколько будет популярной эта опция у физлиц?
Например, у нас компания БКС Брокер предоставляет такую услугу для своих клиентов. Мы даём возможность клиентам делать Сделки самостоятельно через приложение от 1$ или 1€. А в случае, если клиенту нужно продать центы или евроценты, он может это сделать по телефону через трейдера. Это услуга предоставляется не для спекуляций. Да и спекулировать 100$ особо никто не будет. Конвертация валюты дробными лотами позволяет, при необходимости конвертировать купоны или дивиденды с иностранных ценных бумаг номинированных в валюте. Даёт возможность физ лицам купить валюту для поездки заграницу, если раньше минимум это было от 1000$, то теперь можно купить 755$. Я не думаю, что это вызовет повышенный спрос у населения. Все будет в рамках потребностей.
Как Вы оцениваете перспективу привлечения частных инвесторов к валютным торгам на Московской бирже? По Вашему мнению, насколько будет популярной эта опция у физлиц?
Мы полагаем, что эта услуга не будет популярной по двум причинам. Во-первых, она требует довольно большого количества действий от физического лица. Самое главное - при выводе этих денег на банковскую карту клиент сталкивается с валютным контролем. Соответственно, зачастую эта процедура занимает несколько дней. Поэтому на маленьких суммах, учитывая банковскую комиссию на валютный контроль и ввод/вывод валюты, - это экономически неэффективно.
Во-вторых, все крупные банки сейчас для “больших” клиентов предлагают конвертацию по льготному курсу. Если сложить все комиссии при покупке валюты на Мосбирже (брокера, банка) и сравнить с льготным тарифом, то последний оказывается выгодней. Я полагаю, что с этой точки зрения все действия Московской биржи в рамках валютной секции не эффективны. Конечно, это будет гораздо удобнее при торговле активами в валюте. Скорее всего, новая услуга Мосбиржи направлена именно на это, а не на покупку наличной валюты.
Как Вы оцениваете перспективу привлечения частных инвесторов к валютным торгам на Московской бирже? По Вашему мнению, насколько будет популярной эта опция у физлиц?
Частные инвесторы давно демонстрируют интерес к разным финансовым инструментам для сохранения и увеличения денежных средств. На фоне падения ставок по рублевым и валютным депозитам граждане стали больше интересоваться, в том числе, и торгами на бирже. Инициатива Московской биржи, возможно, будет интересна и новичкам, и тем, кто уже приобрел определенный опыт на этом рынке. Однако все будет зависеть от понимания частными инвесторами всего процесса, от простоты входа для участия в торгах. В этом плане тарифы действительно могут стать определенным ограничителем. О том, насколько инициатива Мосбиржи интересна гражданам, можно будет судить лишь спустя определенное время.