Мосбиржа допустит к валютным торгам физлиц

Московская биржа предлагает допустить до валютных торгов парами рубль-доллар и рубль-евро (USDRUB_TMS и EURRUB_TMS) мелких частных инвесторов. Новая услуга, доступ к которой предположительно откроют в первой половине следующего года, позволит физлицам выставлять на торги (покупку и продажу) лоты объемом от 1 цента 999.99 единицы базовой валюты с расчетами на завтра.



Новый инструмент заинтересует тех инвесторов, которым «необходима конверсия небольших или дробных объемов, например, полученных дивидендов или купонов в валюте», передает слова директора департамента валютного рынка Мосбиржи Андрея Скабелина «Ъ». Участники рынка позитивно оценивают инициативу, указывая на то, что спрос клиентов на мелкие лоты увеличивается.



За использование нового инструмента Мосбиржа будет взимать определенную плату. Тариф будет варьироваться в зависимости от объема сделки – от 1 рубля до 50 рублей. Такой тарифный план может отпугнуть потенциальных инвесторов, полагают некоторые эксперты.