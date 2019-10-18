Призрак окончания торговой войны вызвал замешательство на мировых рынках

Представитель Министерства торговли Китая заявил журналистам в четверг днем, что американские и китайские переговорщики обсудили возможность снижения тарифов, заявив, что откат может произойти даже до того, как будет заключено торговое соглашение «первого этапа».



Комментарии подняли акции на Уолл-стрит до рекордных максимумов. Но воодушевление не перенеслось в Азию.



Японский Nikkei вырос на 0,3%, а китайский Shanghai Composite упал на 0,1%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,6%, а южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,3%.



Замечания Китая вселяют надежду – в очередной раз – что Китай и Соединенные Штаты стремятся к завершению 18-месячной торговой войны.



Президент Дональд Трамп впервые объявил в прошлом месяце, что страны достигли «первого этапа» соглашения о торговле, хотя этот этап переговоров все еще не завершен. Трамп намекнул, что он и его китайский коллега Си Цзиньпин подпишут это предварительное соглашение на экономическом саммите в Чили в этом месяце, но саммит был отменен из-за продолжающегося политического кризиса и насильственных протестов в принимающей стране.



В настоящее время обе стороны, как сообщается, ищут новое место для церемонии подписания, но официальный представитель Министерства торговли США заявил, что на данный момент новостей об этом нет.



Между тем, согласно данным рейтингового агентства Moody's, экономические проблемы Индии не исчезнут в ближайшее время. Агентство кредитных рейтингов понизило прогноз по Индии со «стабильного» до «негативного», заявив, что правительству премьер-министра Нарендры Моди необходимо срочно поднять рост с шестилетнего минимума в 5%.



«Финансовый кризис среди сельских домохозяйств, слабый рост количества рабочих мест и кредитный кризис среди небанковских финансовых учреждений увеличили вероятность более глубокого замедления индийской экономики», - сказали в Moody's.



Министерство финансов Индии отреагировало на понижение рейтинговых позиций экономики в пятницу, заявив, что недавние реформы по стимулированию экономики будут стимулировать увеличение инвестиций.



«Основы экономики остаются достаточно устойчивыми, - говорится в заявлении министерства. -Индия продолжает предлагать хорошие перспективы роста в ближайшей и среднесрочной перспективе».



По материалам www.edition.cnn.com