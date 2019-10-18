Отмена торговых пошлин снизит риск рецессии Сегодня в 14:33 Финансовые рынки 136 Васильева Елена 1 Изображение

В четверг Китай объявил, что обе стороны говорят не только об избежании новой эскалации торгового конфликта, запланированной на декабрь, но и об устранении некоторых из уже действующих тарифов. Если отмена пошлин станет реальностью – это будет серьезным шагом в правильном направлении, особенно если эти и новые пошлины не будут приняты.



В течение многих месяцев торговая драма фокусировалась на том, станет ли столкновение еще хуже, и на огромное количество товаров, в том числе, айфоны и игровые приставки, накладывались все новые и новые пошлины, провоцируя стремительный рост цен. Рынки по всему миру выросли в предвкушении того, что эскалации можно избежать, даже в то время, когда было мало конкретных признаков того, что тарифы могут быть снижены.



Торговая война – это риск № 1 для экономики, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. Американские предприятия, пострадавшие от слабого глобального роста и торговой напряженности, три месяца подряд наблюдали каскадное снижение прибылей. Бизнес-расходы, и без того слабые, сокращаются несколько последовательных кварталов подряд.



Снижение пошлин уменьшит нагрузку на предприятия и домашние хозяйства, и повысит доверие руководителей, которые не хотят тратить деньги на развитие свих предприятий.



«Это гораздо более оптимистичная перспектива, чем мы слышали за долгое время», - сказал Джей Джей Кинахан, главный рыночный стратег-аналитик TD Ameritrade, брокера, предлагающего электронную торговую платформу для торговли финансовыми активами, включая обыкновенные акции, привилегированные акции, фьючерсные контракты, биржевые фонды, опционы, криптовалюту, взаимные фонды и инвестиции с фиксированным доходом. «Отказ от торговых пошлин принесет позитивные изменения, потому что это означает, что вы сможете продвигать свой бизнес вперед. Замораживание тарифов означает, что вы останетесь на одном месте», - сказал он.



Пошлины вызывают панику на Уолл-стрит



Последние события подняли курсы американских акций в четверг, выросли также Dow, S&P 500 и Nasdaq, которые стремятся к новым историческим максимумам. Nasdaq сейчас вырос почти на 28% в годовом выражении. Бумаги, чувствительные к ситуации, складывающейся в торговой войне с Китаем, включая Apple, Best Buy и Caterpillar, также выросли.



Индекс деловых настроений CNN Business Fear & Greed всего месяц назад демонстрировал «страх». Теперь он переместился в сектор «крайняя жадность», достигнув самого высокого уровня после эйфории от снижения налогов в конце 2017 года.



Нет никакой гарантии, что какие-либо тарифы, хоть какие-то, будут фактически отменены. Инвесторы усвоили, что прогресс в торговых переговорах хрупок, а очередная вспышка напряженности может возникнуть всего от одного твита.



«До тех пор, пока мы не увидим подписанные договора, я бы предупредил инвесторов не увлекаться», - сказал Кинахан.



Представитель Министерства торговли Китая объявил в четверг, что две страны говорили о взаимном снижении тарифов в рамках «конструктивных обсуждений» в последние две недели.



Китай настаивает на одновременной отмене тарифов обеими сторонами до того, как будет подписано какое-либо предварительное торговое соглашение.



Кроме того, представитель министерства заявил, что Соединенные Штаты «согласились, что они хотели бы поэтапно отменять некоторые пошлины».



Такой шаг может стать переломным. Goldman Sachs недавно объявил клиентам, что, хотя пошлины, возможно, достигли своего пика, они, вероятно, останутся на нынешних повышенных уровнях до 2020 года.



Официальные лица США не подтвердили изменения тарифов. И не ясно, как эти отмены будут применяться или, когда они вступят в силу. Ранее на этой неделе Reuters сообщило, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина по подписанию предварительной торговой сделки может быть отложена до декабря.



Риск рецессии связан с исходом торговой войны



Если не будет предпринято никаких действий, в декабре Вашингтон планирует ввести новые торговые пошлины на потребительские товары из Китая. В этот момент почти весь импорт из Китая будет облагаться тарифами.



Это еще усложнит ситуацию, поскольку и уже существующие тарифы были бельмом на глазу США и мировой экономики.



Всемирная торговая организация недавно предупредила о «мрачных перспективах торговли», которые могут сделать этот год самым слабым для роста мировой торговли за последнее десятилетие. И МВФ подтвердил, что мировая экономика находится в «неустойчивом» положении из-за растущей торговой и геополитической напряженности».



Экономический вред от торговой войны очевиден и в производственном секторе Америки. Американские заводы в сентябре пережили свой худший месяц за десятилетие, согласно опросу Института управления поставками. Промышленный сектор сокращался три месяца подряд, хотя темпы ухудшения в октябре замедлились.



Согласно последним отчетам, 12 из 18 обрабатывающих отраслей в настоящее время сокращаются, в том числе металлургическая, швейная и текстильная.



Хорошей новостью является то, что производственные потрясения не полностью заразили остальную экономику. Рынок труда остается устойчивым. Потребители все еще тратят. После очень слабого роста в сентябре, сектор услуг США, который по своим размерам не уступает производственному, восстановился в прошлом месяце.



Вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев упала до 29% в октябре, согласно обновленной модели, опубликованной Федеральным резервом Нью-Йорка на этой неделе. Это по сравнению с уровнем риска в 38% в августе, который был самым высоким со времен Великой рецессии.



Отмена торговых пошлин даст возможность еще большего снижения уровня риска рецессии глобальной экономики.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также В III квартале индекс деловой активности МСБ снизился Сегодня в 17:03 Бизнес Миллениалы будут зарабатывать меньше предшественников и умирать раньше них Сегодня в 16:57 Общество В октябре российский авторынок продемонстрировал нисходящую динамику Сегодня в 15:22 Транспорт В системе быстрых платежей будет запущен сервис подписки Сегодня в 13:49 Экономика