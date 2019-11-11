Две крупнейшие экономики мира находятся под угрозой рецессии 11 ноября в 17:28 Финансовые рынки 181 Васильева Елена 1 Изображение

Но экономические данные, ожидаемые из Европы на этой неделе, могут резко изменить их настроение.



Германия опубликует в четверг экономические данные и, как ожидается, они укажут, что она уже находится в рецессии. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, считают, что четвертая по величине экономика мира сократилась на 0,1% в период с июля по сентябрь, отмечая два квартала отрицательного роста подряд.



Вполне возможно, что Германия, которая пострадала от торговой войны, а также от падения мирового спроса на автомобили, просто неожиданно сумела избежать краха. Экспорт неожиданно восстановился в сентябре, увеличившись на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные за август также были пересмотрены в сторону повышения.



«С сегодняшними данными техническая рецессия еще не наступила», - сказал клиентам главный экономист ING Карстен Бжески, отметив, что Германия смогла избежать очередного спада «в самую последнюю минуту».



Спад или нет, реальность такова, что экономика Германии, крупнейшая в Европе, выглядит, на данный момент, очень слабой. Очередное напоминание об этом может оттолкнуть инвесторов.



«Факт остается фактом, что немецкая экономика фактически находилась в состоянии стагнации более года, - сказал Бжески. - Это явно не то, что может вызвать оптимизм».



Также ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом по экономике США, которое состоится в среду и четверг.



Ожидается, что Пауэлла будут серьезно критиковать за направление деятельности ФРС после трех прямых «страховых» сокращений процентных ставок. Но он также, вероятно, столкнется с вопросами о слабых данных об инвестициях в производство и бизнес – и о чем это говорит нам о силе крупнейшей экономики мира.



В первую очередь, Великобритания представит данные по ВВП уже в понедельник. Экономика страны сократилась впервые с 2012 года во втором квартале, поскольку глобальный рост и опасения по поводу Brexit усилились – но экономисты, опрошенные Reuters, считают, что страна едва ли избежит рецессии, отметив рост всего на 0,4% в период с июля по сентябрь.



Walmart проливает свет на потребителей в США



Не секрет, что сила американского потребителя помогает поддерживать экономику США. И вот свежие данные: Walmart сообщит о доходах в четверг и уровне розничных продаж в США за октябрь в пятницу.



По словам журналиста CNN Натаниэля Майерсона, инвесторы будут смотреть на данные, предоставленные Walmart, чтобы оценить состояние розничного сектора экономики в преддверии сезона праздничных покупок. Walmart, крупнейший в Америке ритейлер, рассматривается как лидер потребительского сектора экономики.



Натаниэль отметил: «Акции Walmart торгуются на рекордно высоком уровне, поэтому у компании будет высокая планка, которую инвесторам предстоит преодолеть».



Walmart успешно защитил свои магазины от Amazon и добился своего преимущества среди покупателей со средним и низким доходом по всей стране. По словам Натаниэля, в последние годы компания инвестировала значительные средства в снижение цен, модернизацию магазинов и расширение онлайн-доставок, и сохранение цепочки поставок.



Ежемесячные розничные продажи, как ожидается, вырастут на 0,2% по сравнению с небольшим снижением в сентябре. Будет ли этого достаточно, чтобы сохранить позиции на уровне общего снижения рынка?



«В целом состояние американского потребителя никогда не было более здоровым», - написала в пятницу главный экономист Morgan Stanley Эллен Центнер.



Потоковые войны Disney +



У генерального директора Disney Боба Айгера был отличный 2019 год. Журналист CNN Business Фрэнк Паллотта заявил: «Только в этом году киностудия Диснея похвасталась самым кассовым годом в истории кассовых сборов, а до конца года еще полно времени. Парки и курорты расширились сильнее всего за всю историю благодаря выходу «Звездных войн: Край Галактики», благодаря чему были покрыты расходы в $71 млрд на приобретение 21st Century Fox.



Но это не будет иметь большого значения, если представленный компанией потоковый сервис Disney + не станет хитом. Медиа индустрия стремительно развивается, и Disney, являющаяся одной из крупнейших медиакомпаний на планете, должна идти впереди конкурентов, среди которых Netflix, Apple, Amazon, материнская компания CNN AT & T и Comcast.



Disney + запускается в США, Канаде и Нидерландах во вторник. Патрис Кучинелло из Fitch Ratings рассматривает стратегию как четкую игру для быстрого наращивания прибылей, указывая на цену в $6,99 в месяц и огромное количество контента, который будет доступен.



В своей исследовательской заметке, опубликованной в пятницу, Кучинелло предсказал быстрый рост числа подписчиков, отчасти потому, что Disney может позволить себе предлагать скидки и дешевые пакеты. И пусть начнутся потоковые войны.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Чайка: за невыполнение национальных проектов для регионов необходимо предусмотреть ответственность 11 ноября в 18:51 Право Новая версия КоАП будет внесена в Госдуму в марте 2020 года 11 ноября в 18:25 Право Силуанов: новыми налогоплательщиками стала половина из 260 тысяч самозанятых 11 ноября в 14:31 Налоги Кудрин: некоторые социальные выплаты необходимо пересмотреть 11 ноября в 14:03 Экономика и бюджет