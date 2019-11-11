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Экономика Великобритании демонстрирует самые низкие темпы роста за последние десять лет
12 ноября в 13:11 Финансовые рынки 0 245 Васильева Елена
Согласно данным Управления национальной статистики (УНС), за три месяца, закончившихся в сентябре, экономика выросла всего на 1% по сравнению с предыдущим годом. Это самый низкий годовой темп роста с начала 2010 года.
Стране удалось увернуться от рецессии, квартальный экономический рост которой восстановился до 0,3% после отрицательного показателя во втором квартале. Но это не слишком большое утешение для правительства, которое должно пройти через всеобщие выборы уже через месяц. И текущие данные показывают, что экономика страны находится в бедственном положении.
Годы путаницы из-за Brexit повлияли на инвестиции и производительность, что привело к тому, что некоторые экономисты призвали к введению мер по стимулированию экономики со стороны Центрального Банка Великобритании.
«Если неопределенность в процессе Brexit не рассеется в самое ближайшее время, а фискальный рост не ускорится, Банк Англии станет гораздо более сговорчивым в вопросе сокращения процентных ставок уже очень скоро», - сказала Рут Грегори, старший специалист по экономике Великобритании в консалтинговой компании по экономическим исследованиям Capital Economics, базирующейся в Лондоне.
По данным УНС, уровень промышленного производства в третьем квартале не изменился, а дефицит торгового баланса сократился из-за роста экспорта товаров и услуг. Но Грегори сказала, что единственная реальная сила, повлиявшая на рост экономики, – это увеличение расходов домохозяйств.
«Поскольку до выборов осталось чуть меньше пяти недель, очевидно, что это не слишком хорошие новости, на которые могло бы рассчитывать правительство», - сказал Грегори.
Ущерб, нанесенный процессом Brexit
Грядущие всеобщие выборы – уже третьи за четыре года, и они означают новую попытку выхода из тупика, в который вновь зашел процесс Brexit в парламенте, и который сильно сказался на деловой и инвестиционной активности в стране.
Но результат предстоящих выборов далеко не бесспорен, и некоторые экономисты и аналитики опасаются, что голосование только погрузит политическую систему страны вглубь хаоса, одновременно увеличивая неопределенность в отношении развития британской экономики и торговли в будущем.
В пятницу рейтинговое агентство Moody's заявило, что независимо от того, как будет урегулирован вопрос о Brexit, «экономическая и финансовая мощь Соединенного Королевства, вероятно, будет ослаблена в будущем и будет более подвержена экономическим потрясениям, чем предполагалось ранее».
Рейтинговое агентство предупредило также, что может в ближайшее время понизить свой рейтинг по государственному долгу Великобритании.
По данным агентства Moody's, «процесс формирования политики эпохи Брексита» характеризовался «инерцией, а порой и параличом» и наносил длительный ущерб экономическим институтам Великобритании.
По мнению старшего экономиста банка Berenberg Каллума Пикеринга, победа Консервативной партии и премьер-министра Бориса Джонсона обеспечит наилучшие шансы на устойчивое восстановление экономики.
Победа консерваторов «поставит Великобританию на путь к упорядоченному процессу Brexit 31 января 2020 года» и не позволит лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину предпринять кардинальные изменения в экономике Великобритании, говорится в аналитической записке Пикеринга.
Британские домохозяйства все еще находятся в хорошей форме, добавил он. «Если политические риски хоть немного снизятся, расходы домашних хозяйств смогут подкрепить здоровый рост внутреннего спроса», - отметил Пикеринг.
По материалам www.edition.cnn.com
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