Переговоры между США и Китаем о торговых соглашениях снова зашли в тупик

Пока неясно, когда будет готов к подписанию окончательный текст, регулирующий торговые отношения двух крупнейших мировых экономик.



Запланированное подписание сделки в Чили было отменено в прошлом месяце из-за протестов, проходивших в принимающей стране. В последние несколько дней обе стороны столкнулись с проблемами в процессе обсуждения мельчайших подробностей соглашения, которое Трамп объявил в принципе окончательно подготовленным еще в прошлом месяце из Овального кабинета.



Рассматриваемые детали включают размер китайских закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов, которые Трамп преподносит американским фермерам как благо. Китай сопротивлялся включению точной суммы закупок в свои обязательства по закупкам, хотя Трамп уже объявил, что сумма будет составлять между 40 и 50 миллиардами долларов.



Обе стороны также не смогли договориться об уровне тарифных льгот в случае заключения сделки. И остаются большие пробелы в формулировках, касающихся соглашений об охране интеллектуальной собственности и принудительной передаче технологий, которые были основными требованиями США к Китаю по мере продвижения сделки.



Споры вызвали также вопросы о том, когда договор может быть готов к подписанию. Трамп сказал, что он согласится только на качественное, выгодное для его страны, соглашение, и он все еще не готов к отмене или снижению введенных ранее торговых пошлин.



На прошлой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты еще не готовы к отмене торговых пошлин на миллиарды долларов.



Продолжающаяся торговая война была ознаменована введением целой серии пошлин на экспортируемые товары по принципу «око за око», постоянными спадами на рынках и падающим уровнем инвестиций в бизнес, что стало серьезным тормозом для экономики США, Китая и всего мира.



Экономический рост Китая в прошлом квартале упал до самого низкого уровня почти за три десятилетия, так как вторая по величине экономика в мире продолжает испытывать стресс от торговой войны с США.



По материалам www.edition.cnn.com/business