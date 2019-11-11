Европейские банки переходят на финансирование чистых источников энергии

«Мы прекратим финансирование энергетических проектов с использованием ископаемого топлива и запустим самую амбициозную инвестиционную стратегию в области защиты климата среди любых государственных финансовых учреждений в любом месте планеты», - заявил в четверг президент ЕИБ Вернер Хойер.



ЕИБ является основным кредитным рычагом Европейского Союза. Его новая политика кредитования энергетики «откроет 1 триллион евро для противодействия климатическим изменениям и устойчивых инвестиций в окружающую среду», чтобы обеспечить декарбонизацию энергии и обеспечить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии на уровне 32% по всему Европейскому союзу.



«Климат является главной темой политической повестки дня нашего времени ... Банк ЕС уже много лет является европейским климатическим банком. Сегодня он решил сделать качественный скачок в своих амбициях», - добавил Хойер.



Вице-президент ЕИБ Эндрю Макдауэлл также призвал к срочным действиям по противодействию росту выбросов углекислого газа, изложив планы Банка ЕС по «глобальным усилиям» по снижению зависимости от углеродной энергии.



«Амбициозная политика ЕИБ в области кредитования чистой энергетики, принятая сегодня, является важной вехой в борьбе с глобальным потеплением ... мы достигли компромисса, чтобы положить конец финансированию Банком ЕС традиционных проектов в области ископаемого топлива, включая газ, с конца 2021 года», - добавил Макдауэлл.



По материалам www.edition.cnn.com