Телефоны Huawei по-прежнему продаются в Китае как горячие пирожки, но запрет приложений Google вредит продажам за рубежом Сегодня в 16:27 Финансовые рынки 104 Васильева Елена 1 Изображение

Эти надежды рухнули, когда в мае Вашингтон включил Huawei в черный список. Запрет запрещает американским компаниям продавать свои технологии и компоненты Huawei, крупнейшему в мире производителю телекоммуникационного оборудования и продавцу смартфонов № 2 в мире.



Данные исследовательских фирм Canalys и IDC подчеркивают, что подразделение смартфонов компании было вынуждено сосредоточиться на внутренних продажах, так как экономика Китая замедляется, а потребители затягивают свои пояса.



«Huawei пока не сосредоточил все свои перспективы роста исключительно на китайском рынке, но в последние пару кварталов компанию загнали в угол», - сказал Бен Стэнтон, аналитик Canalys.



По данным Canalys и IDC, в третьем квартале Huawei поставила 67 миллионов смартфонов, что почти на 30% больше, чем годом ранее. Рост был вызван резким скачком продаж в Китае, где компания увеличила поставки более чем на 60%, несмотря на общее сокращение рынка по сравнению с предыдущим годом.



Но продажи смартфонов Huawei за пределами Китая упали на 6% в годовом исчислении в прошлом квартале, и это последовало за спадом от 12% до 17% в зарубежных поставках во втором квартале, показали данные IDC и Canalys. Две фирмы, занимающиеся исследованиями рынка, являются независимыми и используют разные метрики для измерения поставок смартфонов.



Запрет в США особенно сильно ударил по мировым продажам Huawei, поскольку новые устройства больше не имеют доступа к некоторым важным мобильным сервисам Google.



Huawei выпустила свой последний флагманский телефон, Mate 30, в конце сентября. Устройство, стоимость которого составляет 799 евро (880 долларов США) и выше, не имеет доступа ни к магазину Google Play, ни ко многим популярным приложениям в нем, таким как карты Google, Uber или Facebook.



Это создает меньше проблем для Huawei в Китае, где некоторые глобальные приложения были забанены в течение многих лет или есть их доморощенные альтернативы.



Но за рубежом многие операторы и розничные продавцы «стали более неохотно покупать продукты Huawei, поскольку [они] не уверены, как Huawei сможет справиться с отсутствием сервисов Google», - сказала аналитик IDC Мелисса Чау.



Мировые ретейлеры скептически относятся к телефонам без Google



Huawei усердно работает над созданием собственного магазина приложений и операционной системы. Популярные китайские приложения, такие как WeChat от Tencent и Alipay от Alibaba, уже доступны. Но убедить международных разработчиков сделать мобильные приложения для чего-либо кроме Apple iOS или Google Play Store – тяжелая работа. Другие технологические гиганты, такие как Microsoft, уже попробовали этот трюк и потерпели неудачу.



«Главная задача Huawei – убедить дистрибьюторов, операторов и розничных продавцов смартфонов в том, что за пределами Китая существует рынок устройств, не принадлежащих Google, - сказал Стентон. - Но многие из них все еще скептически относятся к тому, что в прошлом различные платформы, такие как Blackberry OS и Windows Phone, потерпели крах».



Основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй заявил на пресс-конференции в прошлом месяце, что ограниченный доступ к пакету приложений Google «определенно повлияет на нас». Он добавил, что продажи Mate 30 до сих пор были устойчивыми, но не вдавался в подробности.



Ожидается, что компания начнет разработку новых версий других флагманских телефонов, в том числе своей популярной серии P, в начале следующего года, сообщает Canalys. Если черный торговый список США все еще будет существовать, новые телефоны также будут отключены от сервисов Google, и устойчивость продаж Huawei будет вновь поставлена под удар.



Глава компании был осторожен, когда дело дошло до прогнозов продаж, заявив, что потребительская бизнес-группа компании, в которую входят и смартфоны, «надеется увидеть значительный рост в следующем году. Однако, возможно, это не удастся».



Компания заявила, что предпочла бы работать в экосистеме Google. А Вашингтон всего лишь обещает отсрочку.



В прошлом месяце министр торговли США Уилбур Росс заявил, что его департамент планирует предоставить лицензии некоторым американским компаниям на продажу Huawei «в ближайшее время», но администрация Трампа ранее отказалась от таких обещаний.



Развитие бизнеса с большими бонусами



Даже если Huawei останется в торговом черном списке в следующем году, компания может занять свое место в качестве продавца смартфонов № 2 в мире, опередив Apple, считает Чарли Дай, аналитик Forrester.



На долю Huawei приходится 40% китайского рынка смартфонов, «и мы ожидаем, что она может вырасти до уровня выше 50% и достичь почти 60% в 2020 году и в дальнейшем. Это поможет Huawei в некоторой степени сохранить свой импульс роста», - сказал Дай.



Но остается неясным, будет ли способность Huawei увеличивать продажи за пределами Китая парализована навсегда, особенно на конкурентных рынках, таких как Индия и Юго-Восточная Азия, если она останется в подвешенном состоянии гораздо дольше.



По словам Варуна Мишры, аналитика Counterpoint Research, компания может оставаться «на плаву в ближайшей и среднесрочной перспективе, поставляя выпущенные до запрета на программное обеспечение Google модели смартфонов на зарубежных рынках».



Тем не менее, отсутствие более новых устройств на базе Google, которые могут вызывать оживление в портфеле телефонов Huawei, «определенно будет влиять на долю рынка, занимаемую компанией, до тех пор, пока запрет не будет ослаблен», сказал он.



Представитель Huawei Эвита Цао сказала, что «общие розничные продажи остаются стабильными и высокими», и отметила, что продажи смартфонов за рубежом в третьем квартале были выше, чем во втором. Бизнес компании также оказался в целом устойчивым в этом году: когда Huawei отчиталась о прибыли в прошлом месяце, она сообщила, что выручка увеличилась на 24% за первые девять месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.



Компания, известная своей высокой выживаемостью и «волчьей хваткой», агрессивно пытается развивать бизнес, несмотря на ограничения США. Рен сравнил Huawei с прекрасно вооруженным военным самолетом, изобилующим пулями, заявив, что сотрудники готовы сражаться до последнего.



Эти сотрудники также получат хорошую компенсацию за свои усилия.



На прошлой неделе Huawei объявила, что в следующем месяце выплатит 2 миллиарда юаней (284 миллиона долларов) в виде бонусов людям, которые помогли компании найти альтернативных поставщиков и много часов работали, «укрепляя положение компании», согласно внутренним приказам, с которыми ознакомился корреспондент CNN Business, и которыми поделились сотрудник Huawei. Новость была впервые сообщена Financial Times.



По словам сотрудника Huawei, компания также удваивает зарплату всем 194 000 сотрудников за один месяц, чтобы обеспечить непрерывность работы. Huawei отказалась комментировать новости о бонусах.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Новая Motorola Razr стоит 1 500 долларов, но, боже мой, как же я ее хочу! Сегодня в 17:44 Технологии Google планирует запустить проект Cache уже в 2020 году Сегодня в 17:09 Технологии Европейские банки переходят на финансирование чистых источников энергии Сегодня в 14:20 Финансовые рынки Переговоры между США и Китаем о торговых соглашениях снова зашли в тупик Сегодня в 13:34 Финансовые рынки