Билл Гейтс опередил Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира

В пятницу Гейтс обогнал в рейтинге генерального директора Amazon Джеффа Безоса и вернул себе звание самого богатого человека в мире с состоянием в 110 миллиардов долларов, согласно индексу Bloomberg Billionaires.



Впервые сооснователь Microsoft занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира за последние два года. Он ненадолго опередил Безоса в прошлом месяце после того, как компания Amazon сообщила, что ее прибыль за три месяца, заканчивающихся в сентябре, упала почти на 28% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Но время Гейтса на вершине было недолгим.



Он восстановил лидерство, потому что акции Microsoft выросли почти на 48% в этом году, что помогло значительно повысить стоимость и его доли в компании. В октябре Microsoft выиграла у Amazon, благодаря контракту с Пентагоном на облачные вычисления стоимостью в 10 миллиардов долларов, добавив дополнительной драматичности к гонке за богатством, непрерывно происходящей между Гейтсом и Безосом.



Безос, который в этом году вынужден был выплатить значительную часть своей доли в Amazon после развода со своей женой, 25-летней МакКензи Безос, сейчас занимает в рейтинге второе место с состоянием в 108,7 миллиардов долларов.



Гейтс недавно прокомментировал размер своего состояния в ответ на налог на богатство, введение которого предлагают некоторые демократические политические кандидатами, включая сенатора Элизабет Уоррен.



Он сказал, что уже заплатил более 10 миллиардов долларов в виде налогов, и был бы не против довести выплаты до 20 миллиардов долларов. Однако необходимость заплатить 100 миллиардов долларов побудит его начать «немного подсчитывать то, что имеется в остатке».



По материалам www.edition.cnn.com