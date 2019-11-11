Бум легких денег подходит к концу

Но поскольку мировая экономика значительно замедлилась, рост дивидендов снова вернулся к более скромным показателям.



«Мы предостерегаем инвесторов в течение всего года, что быстрый рост доходов, которым они наслаждались в течение последних двух лет, должен вернуться к более низкому уровню», - сказал управляющий активами Янус Хендерсон в отчете, опубликованном в понедельник.



Фирма обнаружила, что слабость мировой экономики начинает сказываться на корпоративных доходах и, следовательно, на дивидендах. Тенденция началась во втором квартале и продолжилась в третьем. Хотя фирма еще не доработала свой прогноз на 2020 год, она ожидает еще большего снижения инвестиционных доходов в следующем году.



«Сейчас наблюдается низкий экономический рост, и экономическая среда ослабла», - сказала корреспонденту CNN Business Джейн Шумейк, директор по глобальным инвестициям.



Шумейк указала, что даже в этой среде компании «все еще генерируют приличные деньги». Например, энергетические компании, которые реструктурировали свою деятельность, когда цены на нефть были ниже, способствовали недавнему росту.



Янус Хендерсон ожидает, что выплаты дивидендов вырастут на 3,9% в 2019 году по сравнению с прошлым годом. Они по-прежнему прогнозируются на рекордном уровне в 1,43 триллиона долларов.



В 2017 году в мире наблюдался синхронизированный экономический рост, в то время как корпоративная прибыль 2018 года была подпитана значительным снижением налогов в США. Это не будет длиться вечно. Экономический рост может продолжать расти, но легкая отдача последних лет становится все труднее. Выкуп акций также замедляется.



Даже весьма скромное IPO Aramco может свергнуть Alibaba с вершины



Саудовская Аравия считает, что ее огромная нефтяная монополия стоит 1,7 триллиона долларов – ниже ценового показателя в 2 триллиона, который изначально был заявлен наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, но и эта стоимость достаточно высока, чтобы подготовить почву для рекордного IPO к концу текущего года.



В воскресенье Saudi Aramco заявила, что намерена продать 1,5% своих 200 млрд акций в рамках частичной приватизации по цене от 30 риалов (8 долларов США) до 32 риалов (8,53 доллара США) за акцию.



При более высокой цене Aramco зафиксировала самое крупное IPO в истории. Это привлечет в экономику более 25 миллиардов долларов, побив рекорд, установленный Alibaba в 2014 году.



И это не все. При стоимости от 1,6 трлн до 1,7 трлн долларов Aramco станет самой дорогой компанией в мире. В данный момент этот титул принадлежит Apple, стоимостью 1,18 триллиона долларов.



Однако эта победа омрачена тем фактом, что IPO является более скромным, чем первоначально рекламировалось. Низкие цены на нефть, климатический кризис и геополитические риски усилили скептицизм среди международных инвесторов и могут вынудить королевство Саудовской Аравии полагаться на богатые местные семьи, симпатизирующие суверенные фонды благосостояния или крупных клиентов, таких как Китай, уже подписавшийся на покупку акций.



Цена акций будет установлена 5 декабря, а торги на саудовской фондовой бирже начнутся в конце этого месяца.



Акции снова в моде



В августе крупнейший в мире управляющий капиталом заявил своим клиентам, что пришло время продавать акции – впервые после кризиса в еврозоне он дал этот совет.



Теперь крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру, UBS, отказывается от своего предупреждения. Это еще одно свидетельство убеждения, бытующего среди инвесторов, что замедление экономического роста не указывает на надвигающуюся рецессию, давая акциям больше времени для роста.



Теперь банк считает, что акции должны составлять стандартную долю портфелей инвесторов. Это не совсем оптимистичная позиция, но она гораздо менее мрачна, чем ранее.



Марк Хефеле, директор по инвестициям UBS Global Wealth Management, указал на четыре причины, по которым банк более оптимистичен в своем недавнем обращении к клиентам: 1) прогресс в торговых переговорах США и Китая, 2) усиление стимулов со стороны центральных банков, 3) более разумные прогнозы для уровня корпоративных доходов, и 4) предварительные признаки того, что экономика стабилизируется.



Единственная причина, вызывающая беспокойство, – неопределенность в торговле. «Конечно, мы должны признать, что геополитические завоевания, стабилизирующие ситуацию, могут быстро испариться», - пишет Хефеле, отмечая, что президент Дональд Трамп утверждает, что он «ни за что не согласился» на условия Китая.



По материалам www.edition.cnn.com