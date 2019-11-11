Инвесторы, похоже, не знают, что делать с американо-китайской торговой войной

Основные индексы азиатского рынка «прыгали» в начале торгов во вторник после того, как CNBC сообщила, что настроение в Пекине было пессимистичным. Новостное агентство, ссылаясь на анонимный правительственный источник, сообщило, что нежелание президента Дональда Трампа отменить уже введенные торговые пошлины ослабляет перспективы Китая на торговых переговорах.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, а южнокорейский индекс Kospi упал на 0,5%. Китайский Shanghai Composite упал на 0,2%, но восстановил эти потери и в последний раз торговался с повышением на 0,4%.



Гонконгский индекс Hang Seng стартовал в красной зоне, но в последний раз торговался примерно на 1%. Гонконгские биржи пытались компенсировать некоторые потери после прошлой недели, когда индекс зафиксировал наихудший показатель роста с начала августа на фоне усиления протестов в городе.



«В связи с тем, что сегодня в Азии не публикуется значительных данных, внимание в регионе будет по-прежнему сосредоточено на проблемах торговой войны и ситуации в Гонконге», - отмечает Джеффри Халли, аналитик рынка из исследовательской компании Oanda. «Нет абсолютно никаких данных, которые могли бы вселить в участников рынка уверенность в завтрашнем дне».



Американские биржевые фьючерсы в последний раз торговались с небольшим повышением во время азиатских торгов после того, как ранее было зафиксировано небольшое снижение.



Прорыв в торговых переговорах между США и Китаем в течение достаточно долгого времени поддерживал оптимистичные настроения на глобальном рынке. Ожидалось, что Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин подпишут предварительное соглашение о торговле примерно за месяц, но на прошлой неделе эти переговоры натолкнулись на очередную преграду.



Правительство США в понедельник продлило временную генеральную лицензию, позволяющую американским компаниям продавать комплектующие и программное обеспечение китайскому технологическому гиганту Huawei, ставшему символом напряженности между двумя странами. Это третье 90-дневное продление лицензии, срок действия которой истекает в феврале.



По материалам www.edition.cnn.com