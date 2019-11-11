Самая дорогая компания в мире: Саудовская Аравия ставит ценник в 1,7 триллиона долларов на свою нефтяную монополию

В своем заявлении, сделанном в воскресенье, компания Saudi Aramco заявила, что намеревается продать около 1,5% из своих 200 млрд. акций в рамках частичной приватизации по цене от 30 риалов (8 долларов США) до 32 риалов (8,53 доллара США) за акцию.



Это означает, что Aramco, самая прибыльная компания в мире, может стоить от 6 триллионов риалов (1,6 триллиона долларов США) до 6,4 триллионов риалов (1,7 триллиона долларов США), что делает ее также самой дорогой компанией в мире. По ценнику компания опережает даже мирового лидера – Apple.



Это не будет единственным рекордом компании, если Aramco достигнет более высокой цены: в этом случае продажа акций вырастет чуть более чем на 25 миллиардов долларов, что немного больше, чем рекордный дебют Alibaba в 2014 году на Нью-Йоркской фондовой бирже, который был до сегодняшнего момента крупнейшее в мире IPO.



Саудовская Аравия впервые продает акции Aramco в рамках плана экономической диверсификации, направленного на отход королевства от нефти.



Компания Aramco обладает огромными запасами нефти и огромными объемами ежедневной добычи. Она является монополией в Саудовской Аравии, в стране, являющейся крупнейшим в мире экспортере нефти. В 2018 году корпорация получила прибыль в размере 111 миллиардов долларов и обещала выплачивать ежегодные дивиденды в размере 75 миллиардов до 2024 года.



По сообщениям, наследный принц Мухаммед бен Салман оценил компанию Aramco в сумму около 2 триллионов долларов. Но низкие цены на нефть, климатический кризис и геополитические риски вызвали скептицизм среди международных инвесторов. До 0,5% компании будет продано физическим лицам, а остальное предложено институциональным инвесторам.



Компании Aramco, возможно, придется в значительной степени полагаться на богатые местные семьи, симпатизирующие суверенные фонды или крупных клиентов, таких как Китай, уже подписывающихся на покупку акций. В воскресенье агентство Reuters сообщило, что Aramco не будет проводить IPO за рубежом.



Официальная цена акций будет установлена 5 декабря, и, согласно проспекту Aramco, ожидается, что торги на саудовской фондовой бирже начнутся позже в этом месяце.



Крупнейшие специалисты Уолл-стрит консультируют Саудовскую Аравию по вопросам приватизации, несмотря на давление со стороны активистов, которые говорят, что финансирование компаний, работающих на ископаемом топливе, еще более усугубит климатический кризис. Они также призвали банки не вести дела с королевством из-за его деятельности, нарушающей права человека, включая жестокое убийство обозревателя «Вашингтон пост» Джамала Хашогги.



Компания Aramco назвала в качестве финансовых консультантов по сделке Банк Америки, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley и HSBC. Все они ранее отказались от комментариев CNN Business.



По материалам www.edition.cnn.com