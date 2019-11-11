Генеральный директор Huawei: мы можем быть № 1 и без Google

Китайская компания уже является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования. Huawei была на пути к тому, чтобы обогнать Samsung в качестве продавца смартфонов № 1 уже в текущем году, пока она не попала в черный список США по торговле. Ограничение запрещает американским компаниям, таким как Google, Intel и Broadcom, продавать программное обеспечение и комплектующие Huawei, если они не получат для этого особую правительственную лицензию на это.



Теперь Huawei с трудом отвоевывает свою долю на зарубежном рынке, поскольку клиенты за пределами Китая опасаются покупать телефон, который не будет иметь доступа к Google Play Store и популярным приложениям, таким как Facebook, Uber и Google Maps.



На вопрос, заданный во вторник в интервью корреспондентом CNN Business, может ли Huawei стать брендом смартфонов № 1 в мире даже без Google, Рен ответил: «Я не думаю, что это будет проблемой», добавив, что это просто займет больше времени.



На Huawei оказывает серьезное давление широкая кампания, проводящаяся администрацией США, против компании. Вашингтон заявляет, что продукты Huawei представляют угрозу для национальной безопасности страны. Китайская компания неоднократно отвергала подобные обвинения.



Некоторые американские компании, такие как Microsoft, на прошлой неделе получили от Министерства торговли США лицензии, разрешающие ограниченное сотрудничество, которое не представляет значительного риска для интересов национальной безопасности или внешней политики. В ведомстве также сообщили, что некоторым компаниям было отказано в выдаче подобных лицензий.



Рен Чжэнфэй сказал CNN Business, что Google не было отказано в лицензии, но она еще не получена. В Google не сразу ответили на запрос о комментарии.



Huawei неоднократно заявляла, что предпочла бы работать с Google, если это возможно. Но компания работает над «масштабным» планом резервного копирования, сказал глава Huawei.



Huawei разрабатывает собственную операционную систему под названием Harmony, а также собственный магазин приложений. Но у Huawei есть только 45 000 приложений, доступных для скачивания, что несравнимо с примерно 2,8 миллионами в Google Play Store, по данным компании Marketista.



Рен Чжэнфэй сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему являются самой влиятельной страной, когда дело доходит до инноваций, и никто, включая Китай, не сможет обогнать страну на «десятилетия вперед».



Но он предположил, что Вашингтон может непреднамеренно помочь росту конкурентов, если продолжит накладывать ограничения на тех, с кем американские компании могут успешно торговать.



Если Huawei не сможет работать с американскими поставщиками, «нам придется прибегнуть к альтернативам. Если эти альтернативы будут удачными, я думаю, что вероятность перехода на предыдущие версии станет меньше», - сказал глава Huawei.



«[Это] критический момент для всех нас, я надеюсь, что правительство США подумает, что лучше для американских компаний», - добавил он.



Бизнес Huawei оказался на удивление устойчивым в этом году, несмотря на черный список и недостаток торговых операций. Когда компания сообщила о прибыли в прошлом месяце, оказалось, что ее доход вырос на 24% за первые девять месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, чему способствовал значительный рост продаж смартфонов в Китае.



По материалам www.edition.cnn.com