Центробанк немного укрепил рубль по отношению к американскому доллару

Банк России установил новые курсы валют на среду, 4 декабря 2019 года. Так, российский рубль укрепился по отношению к американскому доллару, но немного "сдал позиции" перед европейской валютой: 1 доллар США оценен в 64.1401 рублей, а 1 евро – в 71.0608 рублей.