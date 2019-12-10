Доллар и евро разошлись по сторонам

Центробанк обнародовал официальные курсы валют на 12 декабря 2019 года. Так, курс доллара снизился на 1.35 копейки, составив 63.5653 рубля против 63.5788 рубля по состоянию на 11 декабря. В свою очередь, курс евро был повышен на 6.77 копейки до 70.4558 рубля против 70.3881 рубля по состоянию на сегодня, 11 декабря.