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Доллар и евро разошлись по сторонам

Сегодня в 15:59 Финансовые рынки 0 119 Иван Тихонов
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Центробанк обнародовал официальные курсы валют на 12 декабря 2019 года. Так, курс доллара снизился на 1.35 копейки, составив 63.5653 рубля против 63.5788 рубля по состоянию на 11 декабря. В свою очередь, курс евро был повышен на 6.77 копейки до 70.4558 рубля против 70.3881 рубля по состоянию на сегодня, 11 декабря.
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