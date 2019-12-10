Депутаты урегулировали вопрос о брокерской деятельности на финансовом рынке

Государственная Дума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о регулировании брокерской и посреднической деятельности на российском финансовом рынке. Согласно документу, брокер обязуется исполнить принятое на себя поручение на самых выгодных для клиента условиях, а его действия должны быть всегда в интересах клиента с учетом всех обстоятельств: срок исполнения, цена сделки, расходы на совершение сделки, а также исполнение обязательств по ней.



Закон также предусматривает возможность определения организаторов торговли, с которыми брокер исполняет взятые на себя поручения клиента; в данном случае обязанность брокера учитывать эти обстоятельства должна будет соблюдаться в соответствии с правилами торгов такого организатора торговли, пишет ТАСС. Документ обязывает брокера предоставлять клиенту информацию (до оказания финансовых услуг), необходимую для принятия инвестиционного решения, включая стоимость финансовых услуг и ее влияние на общую доходность от операций. При этом если посредник не исполнит эту обязанность, он утратит право ссылаться на указание клиента о стоимости сделки как на основание для освобождения от ответственности за причиненные клиенту убытки.



Более того, при совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, посредник не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

В финальной версии документа сохранены поправки ко второму чтению, которые дают право клиенту передать брокеру драгоценные металлы, в том числе в качестве обеспечения своих обязательств перед брокером, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании. Драгметаллы могут находиться на отдельном банковском счете, открываемом брокером в кредитной организации. Брокер обязан вести учет драгметаллов каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете в драгметаллах, и отчитываться перед клиентом.



Закон также уточняет регулирование деятельности индивидуальных инвестиционных советников. Последние обязаны уведомлять клиента о возможном конфликте интересов, а также информировать о рисках, связанных с ценными бумагами или производным инструментом. Профучастникам рынка ценных бумаг предоставляется право страховать ответственность за нарушение договора, заключенного с клиентом.