Курс валют Центробанка на выходные радует россиян

Банк России установил новые официальные курсы валют с 21 декабря 2019 года. Так, регулятор понизил курс американского доллара на 12.12 копейки, составив 62.4071 рубля (62.5283 рубля на 20 декабря). Курс европейской валюты снизился на 20.97 копейки, до 69.378 рубля (69.5877 рубля на 20 декабря).