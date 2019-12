Каким будет 2020 год для доллара?

Аналитики Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и BlackRock обнародовали консенсус-прогноз по курсу доллара на 2020 год. По их мнению, американская валюта потеряет позиции по отношению к европейской валюте. Так, ожидается, что курс евро вырастет с нынешних 1.1 доллара до 1.15-1.16 доллара к концу следующего года.



Впрочем, как отмечают аналитики, ситуация с курсом может измениться в любую минуту: многое будет зависеть от торговых взаимоотношений Вашингтона и Пекина, пишут «Ведомости». Курс китайского юаня будет колебаться у отметки 7 юаней за доллар США, а к концу года он может либо опуститься, либо повыситься немного – от 6.85 до 7.21 юаня за 1 доллар, полагают в The Wall Street Journal.



Как будет вести себя доллар по отношению к рублю в 2020 году? Своими прогнозами с редакцией Сейчас.ру поделились ведущие аналитики и финансисты.