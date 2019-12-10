Каким будет 2020 год для доллара?

Аналитики Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и BlackRock обнародовали консенсус-прогноз по курсу доллара на 2020 год. По их мнению, американская валюта потеряет позиции по отношению к европейской валюте. Так, ожидается, что курс евро вырастет с нынешних 1.1 доллара до 1.15-1.16 доллара к концу следующего года.
Впрочем, как отмечают аналитики, ситуация с курсом может измениться в любую минуту: многое будет зависеть от торговых взаимоотношений Вашингтона и Пекина, пишут «Ведомости». Курс китайского юаня будет колебаться у отметки 7 юаней за доллар США, а к концу года он может либо опуститься, либо повыситься немного – от 6.85 до 7.21 юаня за 1 доллар, полагают в The Wall Street Journal.
Как будет вести себя доллар по отношению к рублю в 2020 году? Своими прогнозами с редакцией Сейчас.ру поделились ведущие аналитики и финансисты.
По Вашим прогнозам, как будет вести себя доллар по отношению к основным мировым валютам в 2020 году? Как будет складываться ситуация с курсом рубля по отношению к доллару?
На данном этапе сильные фундаментальные позиции американского доллара в первую очередь связаны с монетарной политикой ФРС и в частности с уровнем ключевой процентной ставки, которая сейчас находится в диапазоне 1,5-1,75% годовых, в то время как его основной европейский коллега до сих пор держит ставку вблизи нулевой отметки. Разница в ставках в США и Европе в долгосрочной перспективе будет играть на стороне «американца», который при сохранении текущего дисбаланса и более сильных показателей заокеанской экономики в перспективе может еще больше упрочить свои позиции на глобальном валютном рынке, в связи с чем пара доллар/евро останется под давлением и в течении 2020 года может достичь уровня 1,09.
В настоящий момент, помимо мажорных настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках, российскую валюту поддерживают ожидания дальнейшего смягчения ДКП Банком России и возобновившийся приток денег иностранных фондов на отечественные долговые и фондовые площадки. При сохранении текущей конъюнктуры на мировых рынках рубль в первом квартале 2020 года может вплотную приблизиться к уровню 61 за доллар и 68 за евро.
По Вашим прогнозам, как будет вести себя доллар по отношению к основным мировым валютам в 2020 году? Как будет складываться ситуация с курсом рубля по отношению к доллару?
В 2020 году курс доллара может быть на стороне медведей по отношению мировым валютам из-за китайских разногласий у США и очередных президентских выборов в стране эмиссии, т.е. есть предпосылки для снижения. Касательно курса доллара к рублю, то тут в долгосрочной перспективе он находится на стороне у быков, но при условии не вмешательства правительства России в качестве крупного игрока на бирже. Соответственно курс рубля будет стремиться к психологической отметке - 70 рублей за один доллар.