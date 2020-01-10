Курс доллара пополз вверх

Если сравнивать с моментом закрытия предыдущих торгов, сегодня открытие торгов Московской биржи ознаменовалось ростом курса доллара по отношению к рублю на 2 копейки. Достигнутое значение равно 61,2925 рубля.



При этом, согласно информации, предоставленной вышеупомянутым крупным биржевым холдингом, курс евро увеличился на 6 с половиной копеек до 68,3275 рубля.



Говоря об индексе Мосбиржи, следует заметить, что он вырос на 0,2 % до 3158,04 пункта по сравнению с показателем закрытия предыдущих торгов.



Фондовый индекс РТС увеличился на 0,24 %, составив 1623,66 пункта.