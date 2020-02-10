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Банк России предупреждает о влиянии коронавируса на глобальные финансовые рынки
Сегодня в 15:14 Финансовые рынки 0 78 Иван Тихонов
Банк России обнародовал на своем официальном сайте документ «Обзор рисков финансовых рынков» за январь 2020 года. Лейтмотив обзора – влияние коронавируса на глобальные финансовые рынки.
По мнению Центробанка, влияние нового коронавируса на финансовые рынки может быть более ощутимым по сравнению с предыдущими вспышками эпидемий. Это связано с возросшей ролью Китая в глобальной экономике.
Регулятор подчеркивает, что после заключения торгового соглашения между США и Китаем ситуация на мировых рынках нормализовалась. Но риск быстрого распространения коронавируса переломил тренд. Так, первой реакцией на распространение эпидемии стало снижение цен на нефть. Второй эффект – снижение глобальных фондовых индексов. Наконец, инвесторы снизили интерес к активам стран с формирующимися рынками.
«Распространение коронавируса в Китае является источником риска снижения экономической активности в таких секторах экономики страны, как транспортная отрасль, туризм, розничная торговля. В ближайшей перспективе это может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в Китае и мировой экономике», — прогнозирует ЦБ.
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