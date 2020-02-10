Главная > Финансовые рынки

Банк России предупреждает о влиянии коронавируса на глобальные финансовые рынки

Сегодня в 15:14 Финансовые рынки 0 78 Иван Тихонов
1 Изображение

Банк России обнародовал на своем официальном сайте документ «Обзор рисков финансовых рынков» за январь 2020 года. Лейтмотив обзора – влияние коронавируса на глобальные финансовые рынки.

По мнению Центробанка, влияние нового коронавируса на финансовые рынки может быть более ощутимым по сравнению с предыдущими вспышками эпидемий. Это связано с возросшей ролью Китая в глобальной экономике.

Регулятор подчеркивает, что после заключения торгового соглашения между США и Китаем ситуация на мировых рынках нормализовалась. Но риск быстрого распространения коронавируса переломил тренд. Так, первой реакцией на распространение эпидемии стало снижение цен на нефть. Второй эффект – снижение глобальных фондовых индексов. Наконец, инвесторы снизили интерес к активам стран с формирующимися рынками.

«Распространение коронавируса в Китае является источником риска снижения экономической активности в таких секторах экономики страны, как транспортная отрасль, туризм, розничная торговля. В ближайшей перспективе это может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в Китае и мировой экономике», — прогнозирует ЦБ.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Россиян ожидает дополнительный выходной

Сегодня в 15:53 Государство

Казнить нельзя помиловать

Сегодня в 14:51 Экономика

Ипотечные кредиты становятся еще доступнее

Сегодня в 14:18 Банки и кредитование

В сеть «ушли» данные более 44 тысяч клиентов кредитной организации

Сегодня в 13:19 Финансы
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Депутаты инициировали ужесточение наказания за шум в ночное время Прогноз Совфеда: цены на жилую недвижимость вырастут на 25% в перспективе пары лет Аналитик составил прогноз относительно использования «Северного потока – 2» странами Европы Кремль: президент РФ получает верительные грамоты из рук иностранных послов Гражданам стал доступен сайт с большим перечнем услуг рынка недвижимости

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Top.Mail.Ru