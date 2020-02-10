Официально: валютный курс вырос до 25 февраля

Центральный банк Российской Федерации официально утвердил курс доллара на период от 22 до 25 февраля. Если сравнивать с предыдущим значением, он вырос на 56 копеек и составил 64,3008 рубля.



При этом курс евро по отношению к национальной валюте подорожал на 64,9 копейки, а именно до 69,4191 рубля.