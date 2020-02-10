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Официально: валютный курс вырос до 25 февраля

21 февраля в 15:31 Финансовые рынки 0 245 Карина Мелова
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Центральный банк Российской Федерации официально утвердил курс доллара на период от 22 до 25 февраля. Если сравнивать с предыдущим значением, он вырос на 56 копеек и составил 64,3008 рубля.

При этом курс евро по отношению к национальной валюте подорожал на 64,9 копейки, а именно до 69,4191 рубля.
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