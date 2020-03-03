Рубль «набирается сил»

При открытии сегодняшней сессии торгов российский рубль продемонстрировал укрепление своих позиций относительно доллара США и евро. Такой вывод можно сделать, изучив данные Московской биржи за 2 марта.



Если сравнить полученную в понедельник информацию со сведениями, актуальными на момент закрытия торгов в пятницу, 28 февраля, можно увидеть, что курс национальной валюты по отношению к доллару снизился на 20 копеек (до 66,7 рубля), а по отношению к евро – на 35,5 копеек (до 73,5 рубля).



Положительная динамика наблюдается и в ценах на топливо. В частности, фьючерс на нефть марки Brent на май увеличился до 51,2 доллара за баррель, то есть на 3,08 %.



Рост индексов в первую минуту торгов составил 2,1 %, до 2842,35 пункта (показатель МосБиржи), и 3,1 %, до 1339,70 пункта (показатель РТС).



В пятницу же наблюдалось падение индекса РТС до 1279,74 пункта, что равно 7,68 %, вызванное, по мнению экспертов, новостями о коронавирусе.