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5 советов: как определить лучшего Форекс брокера
9 марта в 19:38 Финансовые рынки 0 312 Иван Тихонов
Желающие начать торговлю на рынке Форекс легко могут найти множество Форекс брокеров. Остаётся только зарегистрироваться, внести депозит и начать работать. Однако есть опасность попасть на мошенника или компанию с невыгодными условиями торговли и вывода прибыли. Поэтому нужно выбирать достаточно надёжного брокера с подходящими условиями. Все рекомендации по выбору можно сгруппировать в пять основных советов, которые помогут определить лучшую брокерскую компанию.
Определяем рейтинг брокера
Узнать основную информацию о Форекс брокере проще всего на рейтинговых сайтах. Возьмём для примера один из самых авторитетных рейтингов Форекс брокеров на сайте Брокерс. Ру. Здесь для каждой брокерской компании создана подробная анкета, в которой отражены основные сведения. Кроме того, можно выбрать брокера по определённым параметрам. Например, по платёжным системам, доступным финансовым инструментам, кредитному плечу и прочим. Но самое важное — место компании в рейтинге. Самые надёжные находятся в верхней части списка.
Учитываем возраст компании
Самые надёжные компании работают более десяти лет. Брокеры из первой десятки рейтинга Форекс брокеров Брокерс. Ру основаны 15-20 лет назад. Если компания работает так долго, ей нет смысла обманывать клиентов, репутация для неё дороже. Есть, конечно, достаточно надёжные молодые компании, однако начинающему трейдеру лучше в них не регистрироваться. Хотя надо сказать, что недавно созданные брокеры часто предлагают заманчивые условия и опытные трейдеры рискуют работать с ними. К тому же явные мошенники практически исчезли с рынка.
Выясняем наличие лицензии Форекс брокера
Надёжная брокерская компания должна иметь лицензию. Сведения о лицензии всегда находятся на главной странице сайта компании. Во всех развитых странах деятельность брокеров на рынке Форекс строго контролируется. Компании обязаны подчинятся правилам, которые направлены на защиту прав клиентов. В каждой стране существует государственный орган, который занимается проверкой брокерских компаний и выдачей лицензий на право заниматься финансовой деятельностью. За нарушение правил лицензию могут аннулировать. Как правило, такие лицензии дорого стоят, поэтому компании стараются не нарушать правила.
Изучаем информацию на сайте брокера
Изучение сайта брокерской компании может дать много полезной информации. Основное — пользовательское соглашение. Его обязательно надо прочитать. На странице с контактами должна быть точная информация об адресах офисов и как можно больше средств коммуникации — телефоны, чат, скайп и т.п. Серьёзные компании регулярно публикуют аналитику и прогнозы, проводят обучение и вебинары по различным аспектам торговли на рынке Форекс.
Смотрим отзывы клиентов брокера
На тематических сайтах и форумах публикуется много отзывов о различных брокерских компаниях. На сайте Brokers.ru для этого есть специальный раздел. Их пишут люди, уже работающие с Форекс брокерами. Обязательно нужно изучить эти отзывы, как позитивные, так и негативные. И обратить внимание на реакцию брокерской компании. Серьёзные компании отслеживают негативные отзывы и оперативно на них реагируют.
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