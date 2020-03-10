Центробанк отреагировал на обвал цен на нефть укреплением доллара и евро

Банк России установил курсы валют на 11 марта 2020 года. Так, 1 доллар США оценен в 72.0208 рублей, а 1 евро – в 81.8588 рублей. Таким образом, по сравнению с курсом на 10 марта, доллар вырос на 4.5 рубля, а евро – на 6.02 рубля.



Ослабление рубля последовало за рекордным падением глобальных цен на нефть в понедельник, 9 марта. Вчера стоимость черного золота снизилась на треть. Эксперты связывают обвал с тем, что страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по добыче нефти.



Между тем, сегодня, 10 марта, нефть «отыграла» 6.83% стоимости. Однако мировые биржи по-прежнему переживают потрясение.