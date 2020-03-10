Кошельки российских миллиардеров заметно «похудели» на фоне обвала рынков

Понедельник, 9 марта, стал «черным» не только для глобальных рынков, но и для российских бизнесменов. Аналитики Forbes подсчитали, какие убытки понесли богатейшие россияне с состоянием минимум в 1 млрд долларов на фоне обвала нефтяных котировок и бегства инвесторов.



Совокупный объем потерь крупнейших отечественных бизнесменов превысил 8.8 млрд долларов. Наиболее заметно «похудел» карман у совладельцев компании «Лукойл» Вагита Алекперова и Леонида Федуна: они потеряли 2.1 млрд и 904 млн долларов соответственно. Третью строчку в рейтинге потерь занимает глава компании «Норникель» Владимир Потанин с убытком в 613 млн долларов.



В десятку пострадавших от обвала рынков российских бизнесменов также вошли: Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко – бенефициары «Новатэка» - с убытками в 607 млн долларов и 594 млн долларов соответственно, Олег Дерипаска, совладелец UC Rusal, потерял 528 млн долларов, Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Групп» обеднел на 472 млн долларов, а Герман Хан, также совладелец «Альфа-Групп» , потерял 302 млн долларов.



Впрочем, как отмечает Forbes, не все крупные бизнесмены пострадали от кризиса на глобальных рынках. Так, Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего отечественного золотодобытчика «Полюс», приумножил свой доход: котировки принадлежащей ему компании после открытия торгов на Московской бирже сегодня, 10 марта, выросли практически на 4%. Это объясняется тем, что в условиях турбулентности на рынках инвесторы предпочитают вкладывать средства в защитный механизм – золото.