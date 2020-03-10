Платежи в криптовалюте – когда мы сможем купить себе утренний кофе за биткоин? 11 марта в 15:41 Финансовые рынки 265 Иван Тихонов 1 Изображение

Материал подготовлен Александром Луцкевичем, CEO криптобиржи CEX.IO



Криптовалюта как стандартное платежное средство в повседневной жизни – эта идея появилась несколько лет назад на хайпе вокруг биткоина и быстро набрала популярность среди крипто-сообщества. С тех пор энтузиазм поубавился, но, тем не менее, от идеи не отказались совсем.



Предпосылки использовать крипту как средство оплаты в России есть – россияне уже умеют и привыкли пользоваться безналичными платежами и смартфонами вместо банковской карточки. По данным Банка России, безналичные платежи среди граждан страны идут в рост – в первом полугодии 2019 года их доля составила 68%. И эта доля будет расти. Так почему мы до сих пор не можем купить кофе за биткоин?

В принципе, способы сделать это уже существуют. Проблема в том, что все они еще требуют доработки и приспособления к реалиям коммерции. И то и другое требует взаимодействия многих участников рынка. Без них - решение простого вопроса покупки кофе за крипту - не всегда практично. Давайте рассмотрим несколько потенциальных вариантов.



Первый способ - создать крипто-карту, которая могла бы хранить криптовалюты, при этом позволяя проводить оплаты так же, как и уже привычными банковскими картами. Осуществить такую задумку в состоянии только предприниматель с глубоким опытом и с обширным нетворком в системе платежей. Дело в том что воплотить в жизнь криптовалютную карту можно лишь при тесном взаимодействии с уже существующей экосистемой. В ней все участники взаимосвязаны и их отношения строго регулируются.



Для выпуска платежной карты необходимо стать принципалом Visa или Mastercard либо тесно сотрудничать с одним из принципалов. Оба варианта предполагают следование четким правилам и регуляцию. Для участника крипторынка такая задача возможна, но весьма ресурсоемка.



Именно поэтому успешных кейсов крипто-карт весьма мало.



Второй способ – это сделать так, чтобы кафе стало принимать биткоины и другую крипту в качестве прямого способа оплаты. В этом случае тоже возникают проблемы.





1. Время проведения транзакций - рядовой потребитель не может позволить себе стоять в очереди по 10-15 минут, ожидая пока транзакция в блокчейне будет принята, как было бы в случае с подтверждениями в сети биткоин.



2. Курс оплаты – из-за волатильной природы криптовалют, если кафе разрешит проводить оплату с их помощью, то владелец и работники должны будут регулярно пересчитывать актуальный курс, чтобы справедливо оценивать стоимость их услуг. Немаловажно и умение правильно подбирать момент для конвертации крипты в фиат для ведения бухгалтерии.



3. Регулирование - несмотря на то, что в ряде стран криптовалюты уже были официально признаны в качестве платежного средства (например, в Германии, Сингапуре, Японии и др.), во многих странах они всё ещё находятся за пределами правового поля. В том числе, и в России - представители законодательной власти и участники рынка уже второй год не могут прийти к согласию, легализовать ли крипту или нет.



Третий, и, пожалуй, единственный практичный на сегодняшний день, способ – это перевод криптовалют в фиат. Этот вариант дает потребителю возможность продать часть имеющихся у него криптовалют, вывести ее на свою банковскую карту (ту же Visa) и оплатить через нее. По сути, это практически ничем не отличается от криптокарты, но при этом вписывается в рамки существующих сегодня регулятивных мер. Весьма актуальный способ для потребителя. В данном случае продавцу не нужно принимать крипту и иметь с ней дело вообще. Как пример - система мгновенного вывода Instant Sell которую мы предлагаем клиентам в CEX.IO.



Важно понимать, что распространение криптовалют, как способа оплаты, связано с изменениями не только в финансовой и регулятивной среде, но и в умах потребителей. Смена парадигмы мышления требует времени. Согласно исследованию Высшей Школы Экономики, к 2035 году россияне практически полностью откажутся от наличных денег, и 96% всех платежей и переводов будут проводиться с помощью инновационных сервисов. До того времени, реалистично, за кофе вряд ли будут платить криптой в первую очередь. Если, конечно, не стоит задача впечатлить спутника. Скорее, оплата посредством продажи биткоина и вывода на карту будет способом покрыть непредвиденный расход прямо на месте. Но со стиранием границ между традиционными финансами и цифровой экономикой - оплата обыденных расходов криптой станет привычным делом, как сейчас привычными являются бесконтактные оплаты смартфонами или часами. Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Центробанк: в 2019 году страховой рынок не продемонстрировал роста сборов 11 марта в 17:05 Страхование Водители пока могут спать спокойно 11 марта в 16:18 Государство До 4-х лет тюрьмы за нарушения на всероссийском голосовании 11 марта в 15:00 Государство Минфин: колебания на нефтяном рынке не повлияют на стоимость бензина 11 марта в 14:11 Экономика