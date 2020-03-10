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Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 79 рублей
Сегодня в 12:48 Финансовые рынки 0 199 Карина Мелова
Сегодня на открытии торгов на Московской бирже курс доллара по отношению к национальной валюте поднялся до 79,22 рубля (то есть на 5 процентов, если сравнивать с уровнем закрытия предыдущей сессии торгов). Это следует из данных торговой площадки. До этого доллар США достигал такой отметки еще в феврале 2016 г.
После стремительного набора темпа рост американской валюты немного замедлился. По состоянию на 10:35 МСК ее курс составил 76,94 рубля.
Курс евро перешагнул порог в 85 рублей.
В 10:00 МСК курс евро повысился на 0,7 % (до 83,49 руб.), в 10:35 МСК евро достиг уже уровня 84,65 рубля (отмечается прирост на 2,12 %).
При этом впервые с августа 2016 г. индекс РТС опустился ниже 900 пунктов – до 894,25 пункта, то есть на 4,3 % (10:03 МСК). Индекс Московской биржи вначале торгов упал до 2182,22 пункта.
В 10:37 МСК индекс Мосбиржи стал равен 2195,4 пункта (упал на 1,32 %), а индекс РТС – 895,6 пункта (снизился на 4,18 %).
Снижение индексов обуславливается уменьшением стоимости майских фьючерсов нефти марки Brent на 1,1 % (до 28,41 доллара за баррель).
Тем временем, Центробанк установил следующий курс валют на завтра, 19 марта. Так, 1 доллар США оценен в 77.2131 рубля, а 1 евро - в 84.8881 рубля.
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